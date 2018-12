Weiße Weihnacht in Lüdenscheid und MK? So stehen 2018 die Chancen auf den Kindheitstraum

Da offenbar auch in der Print-Version nichts zu dem Thema stand, hier die Zusatzfrage: Was war eigentlich in der Nacht auf Sonntag am Sauerfeld/obere Kölnerstrasse los, dass dort Stunden vor Einsetzen des Schneefalls grosse Mengen Glatteis auf der Fahrbahn vorhanden waren und mit Streusalz abgestreut wurden, ein PKW liegengeblieben war und zwei Fussgänger dort am Blumenbeet herumrutschten? Eine geplatzte Wasserleitung? Sowas wird in anderen Städten normalerweise in den Medien berichtet - im Winter bei Frost alleine schon wegen der Unfallgefahr.