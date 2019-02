Auto-Bauer aus Lüdenscheid/Altena: Das Selve-Mobil ist zurück!

Ausstellung in den Museen der Stadt Lüdenscheid

Diese mobile Feuerspritze wurde pünktlich zur Eröffnung in die Museen gerollt.

Lüdenscheid - 32 PS, ein Getriebe von Selve aus Altena, 13 Liter auf 100 Kilometer und satte 50 Stundenkilometer schnell – die Selve Überland-Automobilfeuerspritze gehört zu den Prunkstücken, mit denen die Lüdenscheider Museen die Wanderausstellung „Weimar im Westen“ am Sonntag um 11.30 Uhr in den Museen an der Sauerfeld Straße eröffnen.