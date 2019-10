Weil sein Sohn bestohlen wurde: Technikaffiner Vater führt Polizei zum Täter

Lüdenscheid - Gut, wer einen solchen Vater hat. Weil sein Sohn bestohlen wurde, hat ein technikaffiner Vater die Ermittler auf die richtige Spur gebracht. Die Polizei fand Täter und Diebesgut.

Wie die Polizei mitteilte, wurde einem 38-jährigen Patienten im Klinikum Hellersen am Freitagnachmittag das Handy samt Ladegerät gestohlen. Der Patient hatte sich im Fernsehraum der Einrichtung aufgehalten, als er eine Person beobachtete, die eigentlich nichts in der Klinik zu suchen hatte. Als er zurück auf sein Zimmer kam, stellte er fest, dass sein Smartphone einschließlich Ladekabel fehlte.

Er rief erst seinen Vater an. Dann wurde die Polizei informiert. Als die Beamten im Klinikum den Diebstahl aufnahmen, meldete sich erneut der Vater am Telefon. Er hatte zwischenzeitlich das Handy geortet und gab den verdutzten Polizisten eine Adresse in der Brünninghauser Straße durch.

Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und fanden in dem Haus an der genannten Adresse einen schlafenden 35-Jährigen. Das gestohlene Handy samt Ladekabel lag neben ihm. Laut Polizei äußerte sich der Dieb nicht zu dem Vorwurf. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.

Das Smartphone und das Kabel wurden sichergestellt und konnte - Vater sei Dank - überglücklichen Sohn wieder ausgehändigt werden.

