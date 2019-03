Weil Bahnhof sonst abgeschnitten wäre: Brücke wird nicht abgerissen

Lüdenscheid - Die erste von sechs Brücken, die im Laufe des Jahres erneuert beziehungsweise saniert werden sollen, wird die an der Einmündung Wermecker Grund/Mathildenstraße/Zum Weißen Pferd sein.

Das teilte Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL), auf LN-Anfrage mit. „Die Angebote auf die Ausschreibungen sind eingegangen und ausgewertet.“

Diese Brücke werde saniert und nicht erneuert. Das hänge mit der Bahn zusammen, die unter der Brücke fährt. Ansonsten werde der Bahnbetrieb zu stark eingeschränkt.

Anders sieht es nur eine Brücke später aus, unter der ebenfalls Gleise liegen. Die Verbindung zwischen Friesenstraße zur Straße Im Winkel muss komplett erneuert werden und ist aus Sicherheitsgründen schon länger für Fußgänger gesperrt.

„Hier sind noch Baugrunduntersuchungen erforderlich und Absprachen mit der Bahn nötig. Es geht um den Ab- und Aufbau von Versorgungskabeln“, sagt Fritz.

Wie berichtet, sind unter der Haushaltsstelle „Investitionsmaßnahmen für Straßenbau und -unterhaltung“ für die Brücke Schiefe Ahelle 415 000 Euro veranschlagt, für die Brücke von der Platehof- zur Wigginghauser Straße in Brüninghausen 300 000 Euro, für die Versebrücke am Bremecker Hammer 200 000 Euro, für die Brücke von der Friesenstraße zur Straße Im Winkel 285 000 Euro und für den Volmesteg in Brügge 200 000 Euro. Hinzu kommt die Brücke auf der Straße Zum Weißen Pferd mit rund 250 000 Euro.