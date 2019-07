Weil er Angst vor der Kündigung hatte: Mann begeht Riesen-Dummheit

+ © picture alliance / dpa Symbolfoto © picture alliance / dpa

Lüdenscheid – Der Raub ist schnell geklärt und ebenso schnell zugegeben: Am 30. Juni 2018 hatte ein 38-jähriger Lüdenscheider einer 80-jährigen Frau die Handtasche entrissen und sie kurz darauf ungeöffnet in ein Gebüsch in der Nähe des Tatorts am Loher Wäldchen geworfen. Doch wie kommt ein Mann mit Familie und einem auskömmlichen Einkommen auf so eine dumme Idee?