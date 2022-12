Weihnachtssingen und mehr: Das Programm auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt bis Heiligabend

Das Duo Ich & Du wird am Freitagabend in der Weihnachtsalm für Unterhaltung sorgen. © Stegnitz

Die Veranstaltungen auf dem Weihnachtsmarkt und in der Alm bis Weihnachten

Lüdenscheid – Die diesjährige Vorweihnachtszeit nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Für den Lüdenscheider Weihnachtsmarkt gilt das noch nicht, denn hier ist auch nach dem frohen Fest noch einige Tage lang für geöffnete Buden und einige Programmpunkte gesorgt. Dazu gehört auch die Eisbahn, deren Öffnungszeiten bis zum Jahresende erweitert werden. Die Übersicht der Termine bis Heiligabend:

Donnerstag, 22. Dezember, 15 bis 18 Uhr: Unter dem Motto „ZusammenZeit“ lädt die Young Caritas Märkischer Kreis Familien für Donnerstag zu einem geselligen Nachmittag mit Bastelarbeiten und Spielen in die Weihnachtsalm ein.

Freitag, 23. Dezember, ab 18.30 Uhr: Das Weihnachtssingen auf dem Sternplatz, zu dem die Schaustellerinnen und Schausteller am Tag vor Heiligabend einladen, hat sich inzwischen als fester Programmpunkt etabliert. Bei der siebten Auflage gibt es erstmals musikalische Unterstützung: Das Klarinetten-Ensemble der Musikschule der Stadt begleitet die Sängerinnen und Sänger durch berühmte Weihnachtslieder. Wie in den Vorjahren auch verkaufen die Schausteller Wunderkerzen, spenden Trinkgelder und sammeln Spenden von Händlern und Besuchern des Weihnachtsmarktes. Der gesamte Erlös aus der Aktion kommt wie auch in der Vergangenheit dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe zugute.

Ab 19 Uhr: Mit Gitarre, Keyboard und Cajon ausgestattet, unternimmt das Duo Ich & Du in der Weihnachtsalm einen Streifzug durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte – und unterschiedliche Genres, von Jazz über Rock bis hin zu Popmusik. Klaus Sonnabend und Christian Breddermann covern Hits von Künstlern wie Pink Floyd, James Brown, The Beatles und Max Giesinger, aber nicht einfach nur. Sie interpretieren die Songs auch auf ihre Weise und geben damit jedem Lied einen neuen Anstrich, heißt es in der Ankündigung.

Der Weihnachtsmarkt

An Heiligabend sind die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag hingegen bleiben sie dagegen geschlossen. Danach gelten bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, die üblichen Öffnungszeiten von 10 bis etwa 20 Uhr. Am Silvester-Tag verkaufen die Händler ihre Waren dann zwischen 10 und 14 Uhr schließlich ein letztes Mal. Danach beginnt der Abbau. Davon ausgenommen sind lediglich die Buden, die sich in unmittelbarer Nähe der Eisbahn befinden: Das Grill-Rondell, die zweistöckige Glühwein-Bude und der Stand für Crêpes und Süßigkeiten bleiben ebenso wie das Kinderkarussell bis einschließlich 7. Januar in Betrieb.

Die Eisbahn

Nach dem Weihnachtsfest werden die Öffnungszeiten der Eisbahn ausgeweitet: Von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, ist die Bahn täglich in der Zeit von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die letzte Gelegenheit zum Schlittschuh-Laufen und Pirouetten-Drehen auf dem Rathausplatz gibt es schließlich an Silvester zwischen 11 und 14 Uhr.