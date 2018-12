Mit 35 Ständen

+ © Görlitzer Eine vielfältige Auswahl an Geschenk- und Dekorationsartikeln wurde beim Weihnachtsmarkt im Schneckenhaus geboten – die Organisatoren freuten sich über guten Zuspruch an Ausstellern und Besuchern. © Görlitzer

Lüdenscheid - Ein geschmückter Tannenbaum im Foyer, der Duft nach Glühwein und Waffeln und dazwischen Weihnachtslieder von verschiedenen Ensembles sorgten am Sonntag für stimmungsvolles Ambiente beim inzwischen vierten Weihnachtsmarkt im Schneckenhaus. Die Turboschnecken als Veranstalter freuten sich, dass sie den Besuchern an 35 Ständen ein vielfältiges Angebot an Geschenk- und Dekorationsartikeln bieten konnten.