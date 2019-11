Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid:Auf den Glühwein, fertig, los

Offizieller Start

+ © Cédric Nougrigat Der Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz gilt als beliebter Treffpunkt. Seit Montag sind alle Buden geöffnet. © Cédric Nougrigat

Lüdenscheid - Gleich mehrere Weihnachtsmärkte werden den Lüdenscheidern in ihrer Stadt geboten. Am Montag wurde als erstes der eröffnet, der auch am längsten dauert: Der Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz.