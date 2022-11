Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid: Glühweinpreis steht fest

Von: Fabian Paffendorf

Elfriede Isken und Thomas Jacob werden in der kommenden Woche wieder die Besucher des Lüdenscheider Weihnachtsmarktes am Glühweinstand begrüßen können. © Olaf Moos

Am Sonntag wird der beliebte Glühweinstand des Lüdenscheider Weihnachtsmarktes am Sternplatz wieder aufgebaut. Aber was kostet die Tasse Glühwein in diesem Jahr?

Lüdenscheid – Welche Mehrkosten für Energieverbrauch & Co. seinem Betrieb noch künftig ins Haus stehen könnten, weiß Schausteller Thomas Jacob derzeit noch nicht zu sagen. Wohl aber, dass er „die Kirche mal im Dorf lassen“, möchte, was die Glühwein-Preise für die Lüdenscheider Weihnachtsmarktbesucher angeht.

„Glühwein kostet auch in diesem Jahr bei uns 3 Euro. Ich weiß zwar, dass andere Betriebe diesmal auf 3, 50 Euro pro Tasse erhöht haben, aber wir halten den Preis stabil“, sagt Thomas Jacob. Und das, obschon er mittlerweile im Einkauf ein wenig mehr für den Glühwein bezahlen müsse. Trotzdem: „Das passt schon so, der Preis bleibt so wie schon im Vorjahr“.

Was aber im Gegensatz zum Vorjahr anders sein soll, sind die Tassen, in denen dieses Jahr beim Lüdenscheider Weihnachtsmarkt ausgeschenkt werden wird. Die sind diesmal aus Glas und haben somit eine andere Optik als bei den vorherigen Weihnachtsmärkten. Damit ist die nächste Sammeltasse auf dem Markt. „Als ich die Tassen bei Facebook schon den Leuten gezeigt habe, waren die durchweg davon begeistert“, sagt Jacob. Der erste Glühwein am Sternplatz soll schon in der kommenden Woche ausgeschenkt werden: Ab Sonntag soll der Stand aufgebaut werden.