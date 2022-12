Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid: Das ist das Programm für diese Woche

Teilen

Der Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid zieht Menschen aus der gesamten Region an. © Görlitzer, Bettina

Mal weihnachtlich-klassisch, mal ausgelassen feierlich: „Auch in der dritten Woche des Lüdenscheider Weihnachtsmarktes sind in der Almhütte Abwechslung und Vielfalt angesagt“, heißt es in einer Mitteilung der Lüdenscheider Stadtmarketingsgesellschaft.

Lüdenscheid - Auf Basteln und Backen folgt Party-Rock. Tags darauf geht es mit einem Mitmach-Theater, Italo-Pop und lateinamerikanischen Rhythmen weiter. Am Sonntag folgt schließlich noch eine kindgerechte Kombination aus Gesang, Schauspiel und Erzählung.

Der Überblick über das Programm für diese Woche:

Donnerstag, 15. Dezember, 15 bis 18 Uhr: Die Lebenshilfe Lüdenscheid/Märkischer Kreis unterstützt Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen. In der Alm stellen Mitarbeiter die Arbeit ihres Vereins vor und versorgen Besucher mit selbstgebackenen Waffeln und selbstgebastelten Weihnachtssternen.

Freitag, 16. Dezember, 15 bis 17 Uhr: Das Jugendkulturbüro und der Stadtjugendring laden zur Bastelstunde in Theorie und Praxis ein. Teilnehmer stellen unter Anleitung Anhänger aus Baumscheiben her.

Ab 19 Uhr lautet dann die Frage: Wie bringt man die Alm zum Beben und das Publikum zum Tanzen? Klare Antwort der Band Strum Out: mit Party-Rock. Die fünfköpfige Combo aus dem Sauerland setzt auf ein breit gefächertes Repertoire an Hits der Rock- und Popmusik. Das reicht dann von den 80er-Jahren bis in die Gegenwart. Und von Sting und „U2“ über Robbie Williams bis hin zu „AC/DC“ und „Green Day“.

Samstag, 17. Dezember, 10.30 bis 14 Uhr: Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet selbstgebackene Kekse zum Verkauf an.

Um 15 und 16 Uhr: Was haben ein am Strand angespültes Ferkel, Weihnachtsschätze und Piraten miteinander zu tun? Antworten darauf liefert das Stück „Schwein gehabt“ des Duos „Ichundduo“. Es sei eine saukomische Mischung aus szenischer Lesung und Mitmach-Theater für Kinder ab vier Jahren, heißt es in der Ankündigung.

Ab 19 Uhr verwandeln sich die Bodendielen der Almhütte wieder in eine große Tanzfläche. Auf dem Programm stehen diesmal lateinamerikanische Rhythmen und Italo-Pop, serviert und präsentiert von DJ Roberto und Sänger und Entertainer Angelo Della Ferra.

Sonntag, 18. Dezember, 15 bis 16 Uhr: Das Siegener Duo „SoFa Vocal Performance“ singt Weihnachtslieder – und das nicht nur a-cappella, sondern auch von Orchester-Playbacks und Schauspiel-Einlagen begleitet. Passend zum Titel des „My Princess“ sind die Sängerinnen außerdem als Feen-Prinzessinnen verkleidet.

Weihnachtsmarkt

Die Weihnachtsalm ist Bestandteil des Weihnachtsmarktes auf dem Lüdenscheider Stern- und Rathausplatz. Die hier aufgebauten Hütten und Stände haben zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis circa 20 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.



Die Eisbahn „Wintereisvergnügen“ auf dem Rathausplatz ist montags bis freitags von 13.30 bis 21 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Schulklassen dürfen die Eisbahn unter der Woche zwischen 10 und 13.30 Uhr zu ermäßigten Preisen nutzen. Dafür ist eine Anmeldung bei der Stadtmarketinggesellschaft unter Tel. 0 23 51 / 9 74 69 23 oder per E-Mail an ks@luedenscheider-stadtmarketing.de erforderlich.