Weihnachtsmarkt in der Lüdenscheider Altstadt eröffnet

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer eröffnete am Freitag um 16 Uhr den Historischen Weihnachtsmarkt. © Malte Cilsik

Bei leichtem Schneefall hat am Freitagnachmittag der Historische Weihnachtsmarkt in der Lüdenscheider Altstadt begonnen.

Lüdenscheid - Mit einer kurzen Rede von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer hat am Freitag der Historische Weihnachtsmarkt in der Altstadt begonnen. 23 Hütten bieten dort am Wochenende eine bunte lokale Mischung. Ein Begleitprogramm findet ebenfalls Platz auf einer kleinen Bühne am Laufweg seitlich vom Fabriksken. Samstag öffnet der Weihnachtsmarkt von 12 bis 22 Uhr.

Geplant ist unter anderem eine Knusperhäuschen-Versteigerung für den guten Zweck, für 18 bis 19.30 Uhr lädt die Musikschule zu „Apfel, Nuß und Mandelkern“ in die Erlöserkirche ein. Für abends ist zudem noch eine kleine Feuershow vorgesehen. Sonntags öffnen die Hütten von 11.30 bis 18 Uhr. Nikolaus und Stelzenengel sind dann auf dem Drei-Tage-Markt unterwegs, abschließend gibt es ab 18 Uhr noch ein Orgelkonzert in der Erlöserkirche.