Weihnachtsmarkt der guten Taten: Termin steht

Von: Susanne Kornau

Auch der Weihnachtsmarkt der guten Taten hat 2021 unter Corona-Beschränkungen gelitten. Für dieses Jahr hofft man auf bessere Bedingungen. © Jakob Salzmann

Eine Welle von Absagen begleitete den Corona-Winter 2021. Für dieses Jahr ist die Hoffnung groß, dass Lüdenscheids Weihnachtsmärkte stattfinden können. Erste Planungen laufen.

Trotz der Absagen und Einschränkungen 2021 gab es kleine Lichtblicke. So gelang es beispielsweise, mit einem – wenngleich stark reduzierten – Weihnachtsmarkt der guten Taten wenigstens etwas Abwechslung und Zuversicht im Pandemie-Alltag zu verbreiten.

In diesem Jahr scheinen die Voraussetzungen besser zu sein, die Zuversicht ist jedenfalls groß. „Die Anmeldescheine sind raus“, sagt Monika Schwanz, die gemeinsam mit Antje Malycha die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Wer bislang nicht im Verteiler ist, sich aber mit einem Stand an dem nicht kommerziellen Weihnachtsmarkt an der Erlöserkirche beteiligen möchte, der sei herzlich willkommen, betont Monika Schwanz. Wer möchte, kann sich mit seinem Angebot bei Monika Schwanz unter der E-Mail-Adresse g.m.schwanz@vodafone.de melden. Die Veranstaltung findet am 26. November von 10 bis 17 Uhr statt. Sie gehört seit mehr als 30 Jahren zum vorweihnachtlichen Ambienteangebot in der Stadt.



Am Programm wird noch gefeilt

Man hoffe, sagt die rührige Organisatorin, wieder auf Zusagen des Grundstocks, der sich immer zwischen 15 bis 17 Teilnehmern bewegt habe. 2021 waren es zwar lediglich acht, aber der positive Effekt des Engagements war trotzdem groß. Während der Markt im vergangenen Jahr vor allem auch unter der sehr kurzfristigen Absage gelitten hatte, für Programmbeiträge das Gemeindezentrum und die Kirche nutzen zu dürfen, plant man für dieses Jahr beide Räume wieder ein. „Uns taten die Kinder leid, die so viel geprobt hatten und dann nicht auftreten durften“, erinnert sich Monika Schwanz: „Wir hoffen, dass es dieses Jahr funktioniert.“



Details zum Programm werden noch ausgearbeitet. Auf jeden Fall soll viel Musik das Angebot an den Ständen begleiten. Das wird traditionell von Ehrenamtlichen beigesteuert, die ihr selbst gefertigtes weihnachtliches Sortiment für wohltätige Zwecke verkaufen.



In diesen Tagen wird es nun darum gehen, wie man die Stände am besten im Umfeld der Erlöserkirche verteilt. Die Pflasterbaustelle in dem Abschnitt der Oberstadt, das zumindest habe die Stadt signalisiert, soll bis zum Markt abgeschlossen sein. Aber eine andere Baustelle bleibt auf unbestimmte Zeit: Der Turm der Erlöserkirche hätte eigentlich zum Jubiläumsfestwochenende Anfang Oktober wieder vom Bauzaun befreit sein sollen. So war jedenfalls der Plan. Bekanntlich hatte ein Frühjahrssturm Mitte April eine Dachschindel gelöst; sicherheitshalber steht seitdem ein Bauzaun rings um den Turm. Zwar blieb es bislang bei dieser einen Schindel, doch das Grundproblem ist nach wie vor nicht gelöst. Denn Untersuchungen haben Mängel an der Dachkonstruktion und der Schieferdeckung ergeben. Entdeckt wurde unter anderem eine „altersgerechte Lockerung des Gesteinsgefüges“. Eine kurzfristige, denkmalgerechte Sanierung gestaltet sich angesichts knapper Finanzen und der Handwerkersituation schwierig. Also wollte man zumindest die auf unabsehbare Zeit notwendige Sicherung unauffällig durch ein Auffangnetz gewährleisten.



Doch die Idee hat sich offensichtlich zerschlagen. Solche Schutznetze seien, so hat die Gemeinde Monika Schwanz und Antje Malycha mitgeteilt, nicht finanzierbar und mit zu viel Aufwand verbunden. Folglich ist der verfügbare Platz für Veranstaltungen rund um die Kirche bis auf Weiteres eingeschränkt.