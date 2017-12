Weihnachtsmarkt-Betreiber sammeln 3115 Euro fürs Kinderhospiz

+ © Mester Nicole Binnewitt nahm die Spende an das Kinderhospiz in Höhe von 3115 Euro am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt entgegen. Gesammelt hatten alle Standbetreiber. © Mester

Lüdenscheid - Über eine Spende in Höhe von 3115 Euro an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe freute sich am Freitag Nicole Binnewitt, die das Geld als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des Kinderhospizes stellvertretend annahm.