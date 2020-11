Weihnachtsmarkt am Schloss Neuenhof nicht realisierbar 

In diesem Jahr kann der traditionelle Weihnachtsmarkt am Schloss Neuenhof nicht stattfinden.

Bislang hatten sie darauf gehofft, dass sich die Corona-Situation vielleicht entspannt und der traditionelle Adventsmarkt am Schloss Neuenhof doch noch stattfinden kann. Doch daraus wird nichts. Zumindest gibt es noch Überlegungen für eine weitere Alternative

Lüdenscheid – Auch die „kleine Variante“, mit der man bereits auf die Umstände reagiert hatte, wird es nicht geben, wie Gabriel von dem Bussche jetzt mitteilte. Wie berichtet, hatten sich die Organisatoren bereits frühzeitig dazu entschieden, den Markt in Eigenregie zu organisieren und auf externe Aussteller zu verzichten.

Doch die derzeitigen Umstände machten nun auch die kleinere, familiäre Variante unmöglich. Als Alternative – so die derzeitigen Überlegungen – möchten Gabriel und Camilla von dem Bussche voraussichtlich an den ersten drei Adventswochenenden eine Art Pop-up-Stand aufbauen, an dem Wildfleisch- und Weindelikatessen sowie Weihnachtsbäume verkauft werden.