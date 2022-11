Weihnachtskonzert zugunsten der Lebenshilfe

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Feinschliff am Staberg. Die beiden Orchester spielen beim Weihnachtskonzert der Lebenshilfe im Kulturhaus. © Fernholz-Bernecker

Generalprobe im Saal der neuen Musikschule am Staberg: Das Jugendsinfonieorchester der städtischen Musikschule probte gemeinsam mit dem Kammerorchester Lüdenscheid unter der Gesamtleitung von Johannes Gehring für den Konzertbeitrag im Rahmen des Konzertes der Lebenshilfe Wigginghausen.

Lüdenscheid - Das mittlerweile 39. vorweihnachtliche Konzert zugunsten der Lebenshilfe beginnt am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr im Kulturhaus. Mit dabei sind neben dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule und dem Kammerorchester ein Projektchor unter der Leitung von Maidi Langebartels mit weihnachtlichen Liedern.

Das große Finale bestreiten wie gewohnt die Musikerinnen und Musiker des Musikzuges des Versetaler Schützenvereins unter der Leitung von Christian Crone. Das Orchester der Musikschule präsentiert Werke wie „Palladio“ von Karl Jenkins, den 1. Satz aus der Sinfonie Nr. 8 „Die Unvollendete“ von Franz Schubert sowie drei Stücke aus dem bekannten Ballett „Schwanensee“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky.

Karten an der Kulturhauskasse

Der große Saal der Musikschule eigne sich hervorragend für eine Orchesterprobe in dieser Größe, und die Musikschüler genießen es, in einer so großen Besetzung zu musizieren, heißt es seitens der Musikschule.

Die Musikschüler freuen sich sehr auf ihren Auftritt im Kulturhaus. Karten für das Konzert kosten acht Euro, ggf. plus Gebühr, an der Theaterkasse