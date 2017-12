Weihnachtsdorf am Klinikum öffnet Freitag

Lüdenscheid - Beim Aufbau der Hütten für das Weihnachtsdorf am Klinikum hat das Team am Mittwoch mit Schnee und kräftigem Wind gekämpft. Schließlich muss bis Freitagnachmittag alles stehen, wenn die zweite Auflage der Veranstaltung beginnt.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr möchten die Organisatoren erneut für eine weihnachtliche Atmosphäre auf dem Klinik-Gelände sorgen – und zwar für Mitarbeiter, Patienten und Besucher gleichermaßen.

Und das Team um Corinna Schleifenbaum, Leiterin der Unternehmenskommunikation, hat sogar noch aufstocken können: Insgesamt werden 23 Stände sowie vier Food-Trucks zu einem Bummel durch das Weihnachtsdorf einladen.

Das Besondere: Mehr als die Hälfte der Hütten werden von Mitarbeitern des Klinikums besetzt, weitere von Fördervereinen, karitativen Einrichtungen sowie freischaffenden Hobbykünstlern.

Ob Holzarbeiten oder Liköre, Schmuck oder Genähtes, Häkel- oder Strickarbeiten – das Angebot ist auch in diesem Jahr vielfältig, versprechen die Initiatoren. Und: Auch die Ärzte werden sich an der Veranstaltung beteiligen und am Grillstand zur „Wurst auf Rezept“ einladen. Aber auch Glühwein und Crêpes, afrikanische Spezialitäten, Reibeplätzchen oder Flammkuchen werden nicht fehlen.

Abgerundet wird das Angebot durch Livemusik, eine Kindereisenbahn, eine Märchenstunde sowie den Besuch einer Falknerin und der Living Characters (lebensgroße Plüschtiere). Auch ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntag wird nicht fehlen.

Das Weihnachtsdorf ist am Feitag von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Das Parken ist an allen drei Tagen kostenfrei.