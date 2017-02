Weiberfastnacht in der Volksbank

Lüdenscheid - Die fünfte Jahreszeit griff pünktlich zu Weiberfastnacht auch in der Volksbank um sich: Die Hauptgeschäftsstelle an der Sauerfelder Straße war am Donnerstag mit bunten Luftschlangen dekoriert – und auch die Mitarbeiterinnen hatten sich mit Perücken, Hüten und Federboas geschmückt.

Anders als in den vergangenen Jahren gab es kein Verkleidungs-Motto, doch das schadete keinesfalls der guten Stimmung. Seit Jahrzehnten ist es in der Volksbank Tradition, dass an Weiberfastnacht klassische Karnevalsmusik läuft und die Kunden bei Berliner Ballen mit farbenfroher Glasur, Sekt, Kaffee und anderen Getränken zugreifen dürfen. So war es auch am Donnerstag – das „richtige“ Feiern wurde dann aber doch auf den Abend, nach Dienstschluss, verschoben.