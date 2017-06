„Wehbergtaler“ zum Stadtteilfest am 9. Juni

Brigitta Schellhammer, Klaus Sonnabend, Kirsten Scholz und Jochen Baudis (von links) wollen sich um das Sponsoring für das nächste Wehberger Stadtteilfest kümmern will.

Lüdenscheid - Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung der Stadtteilkonferenz Wehberg war die Planung des nächsten Stadtteilfests, das am Samstag, 9. Juni, von 15 bis 22 Uhr auf dem Gelände der Grundschule Wehberg Im Olpendahl ausgerichtet werden soll.

Zur Konferenz begrüßte Pfarrer Sebastian Schultz als Vorsitzender in der Bibliothek der Adolf-Reichwein-Gesamtschule zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Wehberger Institutionen und Vereine sowie Udo Wolff vom Jugendamt der Stadt und Klaus Sonnabend (Music Store Musikschule und Duo „Ich & Du“), der schon mehrere Wehberger Stadtteilfeste musikalisch mitgestaltet hat.

Angeregt wurde, dass beim nächsten Stadtteilfest die Pfandgebühren für Gläser wegfallen und stattdessen Wertmarken (eventuell in Form von „Wehbergtalern“) eingeführt werden sollen. Das Stadtteilfest soll einen Zusammenhang mit dem Jubiläum „750 Jahre Lüdenscheid“ haben. Ein entsprechendes Motto muss noch gefunden werden. Die Vergangenheit soll in verschiedenen mittelalterlichen Aktionen für Kinder wieder aufleben sowie auch in einer Rückschau auf die Flüchtlings- und Nachkriegszeit.

Die Wehbergbewohner sollen dazu eingeladen werden, möglichst historische Gegenstände (zum Beispiel eine alte Kaffeemühle oder ein Waschbrett) mitzubringen. Die Gesamtschüler sollen dazu angeregt werden, sich mit dem Thema „Lüdenscheid früher“ zu beschäftigen und im Rahmen des Stadtteilfests zu präsentieren, was sie darüber herausgefunden haben.

Bis zur nächsten Sitzung der Stadtteilkonferenz (am 19. Oktober) soll abgeklärt werden, ob man für die Durchführung des Stadtteilfests mit einer Unterstützung aus dem Pool der Stadt rechnen kann. Beim letzten Stadtteilfest konnte man nur sehr geringe Einnahmen erzielen. Da die Kosten für die Gestaltung des Abends gestiegen sind, sollen diese durch ein größeres Spendenaufkommen aufgefangen werden. Es gilt also, Sponsoren zu gewinnen.

Sonnabend bildete mit drei Vertretern der Wehberger Vereine (Brigitta Schellhammer, Kirsten Scholz und Jochen Baudis) ein Team, das sich um das Sponsoring kümmern will. Bis zur nächsten Sitzung der Stadtteilkonferenz soll die Frage der Finanzierung des Stadtteilfests 2018 geklärt werden.

In der Offenen Themensammlung wurde erklärt, dass der Sperlingweg dringend saniert werden muss. Michael Heide-Gentz, Leiter der CVJM-Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Audrey’s“, lud zu den Aktivitäten des CVJM auf dem Kreiskirchentag am 2. Juli ein.