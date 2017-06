Von wegen Urlaub auf Kuba: Ärger mit Air Berlin wegen verpassten Fluges

Lüdenscheid - Frank Thomas Stöcker ist begeisterter Globetrotter. Die nächste Tour des 63-jährigen Lüdenscheiders und seiner Lebensgefährtin Barbara Bastian sollte eigentlich nach Südost-Asien führen – eine richtig schön ausgedehnte Reise. Aber nach einer wahren Odyssee und nach eigener Einschätzung „miserablen Erfahrungen mit der Fluggesellschaft Air Berlin“ haben sie derzeit keine richtige Lust zu verreisen. Stattdessen richtet Stöcker sich auf einen harten Rechtsstreit gegen Air Berlin, die zweitgrößte deutschen Airline ein.

Es geht um Schadensersatz. Und um die Frage, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Fluggesellschaft unter Höherer Gewalt zu verstehen ist. Denn dass das Paar am 9. März den Flug nach Kuba verpasst hat, „ist nicht unsere Schuld“, sagt der Lüdenscheider. Dennoch reagiert die Fluggesellschaft weder auf Anrufe noch auf E-Mails aus Lüdenscheid. Und ignoriert sogar den Schriftsatz, mit dem ein Rechtsanwalt der Verbraucherberatung den Druck erhöhen wollte.

Frank Thomas Stöcker berichtet in allen Details, er kann sich gut erinnern. Zusammengefasst liest sich die Geschichte des 9. März so: Das Paar steigt um 6.10 Uhr – drei Stunden vor dem geplanten Abflug – ins Auto und macht sich auf den Weg nach Düsseldorf. Der WDR meldet um 2.30 Uhr erstmals, dass in der Landeshauptstadt eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden wurde. „Da haben wir noch geschlafen.“

Anruf bei der Polizei

Etwa um 6.35 Uhr erfahren die Urlauber aus dem Autoradio, dass für die Bombenentschärfung 8000 Menschen evakuiert werden müssen und die A 52 voll gesperrt ist. Sie beschließen, einen Umweg über Wuppertal zu fahren. Sicherheitshalber ruft Stöcker bei Haan Ost per Handy die 110 an, landet in der Polizeistation Mettmann und hört, er solle die Autobahn am besten umgehend verlassen und ab Bahnhof Haan per Zug weiterfahren.

Umstieg auf die Bahn - mit Hindernissen

Am Bahnhof Haan angekommen, es ist 7.30 Uhr, bleiben noch eine Stunde und 50 Minuten bis zum Abflug. Der Zug soll um 7.55 Uhr abfahren, hat aber wegen einer technischen Störung 20 Minuten Verspätung. Stöcker fragt einen Taxifahrer nach einem Schleichweg – vergeblich. Um 8.15 Uhr fährt schließlich der Zug ab. Nach einer Station steigen die Lüdenscheider in Gruiten aus. Den Anschlusszug nach Düsseldorf sehen sie noch, doch er wartet nicht und fährt ihnen vor der Nase weg. Um 8.40 Uhr geht der nächste Zug, die Fahrt soll zehn Minuten dauern. Doch der Zug hält vor dem Hauptbahnhof an, die freie Einfahrt lässt acht Minuten auf sich warten. Der Stresspegel steigt weiter.

Ankunft am Flughafen, Maschine im Aufrufemodus

Um 9.15 Uhr erreichen die Reisenden den Bahnhof am Flughafen – und hetzen zu Fuß los. 9.20 Uhr: planmäßiger Abflug, die Abfertigungsschalter sind schon geschlossen, die Maschine ist noch im Aufrufmodus. Außer Atem stürzen Barbara Bastian und Frank Thomas Stöcker zum Serviceschalter – und bitten den Air-Berlin-Beschäftigten, schnell am Gate anzurufen. Stöcker: „Stattdessen tippt der nur auf seiner Tastatur rum und sucht vergeblich nach einem Ersatzflug.“

Boarding abgeschlossen

Minuten später stößt eine Kollegin hinzu, sagt, das Boarding sei nun abgeschlossen, das Recht auf Beförderung verfallen, ein neuer Hinflug müsse gebucht werden. „Man hat uns sogar empfohlen, mal bei der Konkurrenz nachzufragen.“ Die beiden verhinderten Urlauber greifen sich ihr Gepäck, fahren mit der Bahn zurück nach Haan, holen das Auto und machen sich wieder auf den Weg nach Lüdenscheid.

Schaden über etwa 5000 Euro

Stöcker sitzt Wochen später an seinem Wohnzimmertisch, seine Briefe und die des Anwaltes vor sich ausgebreitet, schüttelt leicht den Kopf und sagt: „Wir haben keinen Urlaub gemacht und stattdessen einen Schaden über etwa 5000 Euro.“ Stress und Ärger: unbezahlbar.

Keine Reaktion von Air Berlin

Weder auf den Wunsch nach Schadensersatz noch nach einer Umbuchung der bereits bezahlten Flüge hat Air Berlin laut Frank Thomas Stöcker bislang reagiert. Versuche der LN-Redaktion, die Pressestelle der Fluggesellschaft um eine Stellungnahme zu bitten, waren vergeblich, die Jazz-Musik in der Warteschleife will nicht enden. Eine ausführliche E-Mail unserer Zeitung nach Berlin blieb unbeantwortet.