Wegen maroder Brücke gesperrt: Bahn nennt Zeitplan

Von: Fabian Paffendorf

Ortsbesuch an der Volmebrücke in Brügge: NRW-Minister Oliver Krischer (rechts) zeigte sich beeindruckt von den Plänen der Bahn. © Cedric Nougrigat

NRW-Bahnchef Werner Lübberink erläuterte Landesverkehrsminister Oliver Krischer den Brückenneubau in Brügge.

Lüdenscheid – Den Auftakt des Lüdenscheidbesuchs von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer bildete am Dienstag ein Stopp in Brügge. Neben der Vereinshalle informierten Deutsche Bahn und die ausführende Firma Echterhoff über den Auftakt sowie den weiteren Verlauf des Neubaus der Volmebrücke.

Die Bahnbrücke war während der Flut im Juli 2021 beschädigt worden, aber das tatsächliche Ausmaß der Schäden war erst im vergangenen Jahr zutage getreten. Jetzt sind die Vorarbeiten für einen Neubau gestartet. Und für den hat die Bahn einen Zeitplan aufgestellt, der nicht viel Luft nach oben zulässt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember diesen Jahres sollen wieder Züge über die Brücke fahren können – und bisher liege man voll und ganz im Zeitplan, wie NRW-Bahnchef Werner Lübberink erklärte.

Um die zeitliche Zielvorgabe zu erreichen, setzt die Bahn auf ein Bauverfahren der neuen Brückenteile in Fertigbauweise. Das heißt, dass zeitgleich zu den Vorarbeiten vor Ort bereits Stahlbetonteile gefertigt werden, die später dann angeliefert und montiert würden. Wie Tobias Hauschild von der DB Netz AG formulierte: „Wir müssen nicht mehr daran glauben, dass es mit dem Neubau losgeht, wir können es jetzt auch sehen.“

Im August werde mit dem Abriss der alten Brücke begonnen. Die neue Konstruktion, die die Bahn für Brügge vorsieht, hat im Gegensatz zur bisherigen Brücke keinen Mittelpfeiler mehr. „Dadurch ist sie hochwasserresilienter – mehr Volmewasser kann künftig darunterherfließen“, so Hauschild. Was an Zugverkehr dann nach Fertigstellung auf der Brücke rollen wird, könnte durchaus mehr sein als zuvor. Denn wie Werner Lübberink anmerkte, sei man derzeit mit den Aufgabenträgern in Gesprächen darüber, wie die Bahnverbindung in Richtung Köln weiter ausgebaut werden könne. Ob das nun durch eine neue Taktung der Verbindungen oder durch andere Maßnahmen erreicht werde, ließ er aber offen. Eine klare Absage hingegen gab es für die in jüngster Vergangenheit aufgekommenen Rufe danach, die neue Brücke schon vor der kompletten Fertigstellung in Teilbetrieb zu setzen, die gekappte Verbindung zwischen Brügge und Schalksmühle provisorisch wiederherzustellen.

Das sei laut Tobias Hauschild mit der jetzigen Bauweise der neuen Brücke nicht zu vereinbaren gewesen. Die Idee, den derzeitigen Schienenersatzverkehr zwischen Rummenohl und Lüdenscheid für die Streckenteile bis Dahlerbrück und Schalksmühle auszusetzen und mit Zügen zu verkehren, hatte die Bahn bereits vor einiger Zeit eine Absage erteilt – und Kritik der Landtagsabgeordneten aus dem Kreis kassiert. Am Dienstag war das kein Thema mehr, denn neben NRW-Minister Krischer zeigten sich nun auch MdL Ralf Schwarzkopf (CDU) und MdL Gordan Dudas (SPD) recht angetan von dem, was die Bahn in Brügge jetzt realisiert.

Die Vorarbeiten für Abriss und Neubau der Bahnbrücke sind bereits gestartet. © Cedric Nougrigat