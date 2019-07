Wegen der Hitze! Verzögerungen in der vollgesperrten Knapper Straße

Lüdenscheid – Seit Montag ist der erste Teil der Knapper Straße voll gesperrt. Die Sanierungsarbeiten haben wie geplant am Montagmorgen begonnen, ein Verkehrschaos blieb trotz der Behinderungen aus. Dennoch ist jetzt schon klar: Die Dauer der Vollsperrung wird sich um mindestens einen Tag verlängern.

Wie Manfred Draht als Polier von der Firma Höhler erklärte, wird der Belag aufgrund der angekündigten Hitze in dieser Woche einen Tag länger – also noch bis einschließlich Freitag – aushärten müssen. Erst am Samstag soll die Knapper Straße ab der Abzweigung Augustastraße und bis zur Martin-Niemöller Straße wieder für Autofahrer geöffnet werden.

Bis dahin ist die Einfahrt nur von der Augustastraße nach links auf die Knapper Straße möglich. Von dort führt die Umleitung über die Lösenbacher Straße oder die Herderstraße. Auch die Börsen- und die Karlstraße sind nicht befahrbar.

Zweiter Bauabschnitt ab Montag

Entsprechend wird sich auch der Beginn des zweiten Bauabschnitts nach hinten verschieben. Beginnen sollen die Arbeiten dafür nun am Montag, 29. Juli, und voraussichtlich bis zum 6. August dauern.

Die Einfahrt für Autofahrer wird dann in Höhe der Christuskirche und bis auf Höhe des Netto-Marktes – also zwischen Lessing- und Augustastraße – nicht möglich sein. Die Einfahrt von der Augustastraße nach rechts auf die Knapper Straße ist bis dahin aber wieder frei.

+ Vier Zentimeter frästen die Bauleute am Montag aus, Ende der Woche wird der neue Straßenbelag aufgebracht. © Mester Trotz der Vollsperrung sei der Verkehr weitestgehend problemlos durchgekommen, sagte Polier Manfred Draht. Das liege vor allem daran, dass Autofahrer weiterhin – wenn auch eingeschränkt – über die Augustastraße auf die Knapper Straße gelangen.

Zwar waren am frühen Montagmorgen noch einige Autos trotz der Halteverbotsschilder an der Knapper Straße geparkt, „aber wir konnten uns mit den Anliegern arrangieren. Kein Auto wurde abgeschleppt“.

Straße soll ebener werden

Am Montag fräste das Team der Baufirma vier Zentimeter der Straße aus, Dienstag und Mittwoch sollen die Einbauten wie Schächte und Hydranten reguliert und teils erneuert werden. Dadurch soll die neue Fahrbahndecke ebener werden.

Am Donnerstag wird der neue Belag aufgebracht, sagte Draht. Nächste Woche werden die gleichen Arbeiten im zweiten Bauabschnitt erfolgen.