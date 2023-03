Wegen gesperrter A45-Brücke: Erneut Großkontrollen auf Bedarfsumleitung und Ausweichstrecken

Von: Olaf Moos

Teilen

Kontrollstelle Brunscheider Straße: Hier erwischten die Kontrolleure der Polizei innerhalb weniger Stunden 29 Autofahrer beim unerlaubten Abbiegen. © Cedric Nougrigat

Die Polizei hat am Dienstag an den Umleitungs- und Ausweichstrecken der A45 erneut kontrolliert. Dabei stand besonders die Einhaltung der Durchfahrtsverbote und der bestehenden Tempolimits im Fokus.

Lüdenscheid - In Lüdenscheid postierten sich sich die Beamten an der Heedfelder Landstraße, der Rahmedestraße, Im Olpendahl, dem Brockhauser Weg, der Fontanestraße, der Brüderstraße und der Kölner Straße. Im Stadtgebiet Altena waren sie unter anderem am Hemecker Weg unterwegs.

Den Polizisten gingen 145 Autofahrer und zwölf Lkw-Fahrer ins Netz, die gegen bestehende Durchfahrtsverbote verstießen. 335 Mal löste das Messgerät bei der Tempoüberwachung aus. An 15 Lastwagen stellten die Kontrolleure Mängel an der Fahrzeugtechnik fest.

Neun der Fahrzeuge zogen sie unmittelbar aus dem Verkehr. Sieben Lastwagenfahrer verstießen zudem gegen Sozialvorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten. In sieben weiteren Fällen erwischte die Polizei Verkehrsteilnehmer, die nicht angeschnallt waren.



Auch auf der Brunscheider Straße waren Polizeibeamte am Dienstag im Einsatz. Dort stoppten sie 29 Autofahrer, die von der Sauerlandlinie gekommen und an der Einmündung, die für die Fahrtrichtung Werdohl vorgesehen ist, falsch abgebogen waren.



Auch zukünftig wird es auf den Ausweich- und Umleitungsstrecken regelmäßig zu Kontrollmaßnahmen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.