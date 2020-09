Wegen Corona: Veranstaltung der Museen der Stadt Lüdenscheid fällt aus

Referent kommt aus Corona-Risikogebiet Utrecht

+ © Nougrigat Die Veranstaltung in den Museen der Stadt musste kurzfristig abgesagt werden. © Nougrigat

Die ursprünglich für den heutigen Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr geplante Veranstaltung in der Wunderkammer in den Museen der Stadt zum Gesprächsthema „Generation Z/Generationenwechsel in Unternehmen“ fällt aus.