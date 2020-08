Jobcenter: Am Schreibtisch darf die Maske runter

Seit Juni wieder geöffnet

+ © Nougrigat Die Tür des Jobcenters am Christine-Schnur-Weg steht wieder offen - aber mit Einschränkungen. © Nougrigat

Lüdenscheid – Zwölf Wochen lang war die Tür des Jobcenters am Christine-Schnur-Weg für Hartz-IV-Empfänger geschlossen. Wegen des Corona-Lockdowns wurde der Publikumsverkehr in der Lüdenscheider Außenstelle wie in vielen anderen öffentlichen Einrichtungen am 18. März komplett eingestellt. Damit begann für die bedürftigen Kunden und die Mitarbeiter eine entbehrungsreiche Zeit – die nach wie vor anhält. Die Rückkehr zur Normalität lässt auf sich warten.