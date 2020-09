Wegen Corona: Flohmarkt findet bei den "Händlern" zuhause statt

In Zeiten von Corona ist immer wieder Kreativität gefragt. Die Verantwortlichen eines Lüdenscheider Familienzentrums haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihren Flohmarkt doch stattfinden lassen können und haben nun eine Lösung gefunden.

Lüdenscheid - Um den Basar von Kindergarten und Schule in diesen Zeiten nicht ganz ausfallen lassen zu müssen, hat sich das Team vom Familienzentrum Kindertraum dazu entschieden, den Basar in abgewandelter Form durchzuführen. Er findet am Samstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr als „Garagen-Flohmarkt“ statt auf den Privatgrundstücken der Standbetreiber am Vogelberg. Angeboten werden Erwachsenen- und Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge und Fahrräder, Babyausstattung sowie sonstiger Trödel.

Wer etwas verkaufen möchte, bezahlt 3 Euro Anmeldegebühr. Zusätzlich kommen den beiden Einrichtungen, Kindergarten Kindertraum und Erwin-Welke-Schule zehn Prozent der Einnahmen zugute. Die Liste der Stände samt Adresse und Standangebot ist auf den Homepages der Schule und des Kindergartens einsehbar und lässt sich ausdrucken.

An den Ständen ist Maskenpflicht für Käufer und Verkäufer. Es ist auf einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zu achten. Deshalb dürfen sich maximal zwei Käufer gleichzeitig am Stand aufhalten. Am Stand ist den Käufern die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände anzubieten. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass keine öffentlichen Zuwege genutzt werden dürfen.

Die Organisatoren haben einen QR-Code zur Verfügung gestellt, mit dem man zu einer Übersichtskarte über die 43 Ständ e und deren Angebot gelangt.