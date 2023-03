Wegen Brückensprengung: Schwierigkeiten, Kinder in Kita zu bringen

Von: Olaf Moos

„Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir sagen können: Wir haben eine gesunde Versorgung.“ So fasste Matthias Reuver, Fachbereichsleiter für Jugend, Bildung und Sport in der Stadtverwaltung, am Dienstagabend im Jugendhilfeausschuss die Entwicklung der Kindergartenplanung zusammen.

Lüdenscheid - Der Anspruch, einerseits eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren (U3) und ältere Kinder (Ü3) anbieten zu können – und andererseits keine Überkapazitäten und damit Leerstände zu produzieren, stellt die Planer jährlich vor Herausforderungen. Erschwerend kommt laut Beschlussvorlage aus dem Rathaus eine Empfehlung des Landesjugendamtes hinzu, nach der nur ein Viertel der Kinder einer Kita jünger als drei Jahre sein darf.

Wie Reuver weiter erklärte, ergeben sich für die Verantwortlichen in der Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung zusätzliche Unsicherheiten. Denn der Zuzug und der Betreuungsbedarf ukrainischer Flüchtlingskinder lasse sich „planerisch gar nicht erfassen“. Auch die Entwicklung der Geburtenrate in Lüdenscheid sei nicht zu kalkulieren.



Dennoch muss die Stadt die Ausbauplanungen für die Lüdenscheider Kitas vorantreiben. Aktuell gibt es laut Stabsstelle 555 U3-Plätze. Bis zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 sollen 82 Plätze neu geschaffen werden, unter anderem in der evangelischen Wichern-Kita, im DRK-Kindergarten Parkstraße oder im Neubau für die städtische Kita Lenneteich.



Eine Besonderheit in der Kindergartenplanung ergibt sich offenbar aus dem Brückendesaster. Dennis Koch, neu verpflichtetes Mitglied des Ausschusses und Vertreter des Jugendamts-Elternbeirates, wies am Dienstag auf fehlende Betreuungskapazitäten in der evangelischen Kita Rathmecke hin. „Dort werden jedes Jahr 15 bis 20 Kinder abgewiesen.“ Nach der Abriegelung des Rahmedetals für die Sprengung der Autobahnbrücke werde es für Eltern noch schwieriger, Kindergärten in anderen Stadtteilen zu erreichen, so Dennis Koch.

Im Rathaus prüfen die Fachleute deshalb aktuell die Möglichkeit einer übergangsweisen Einrichtung einer sogenannten Großtagespflegestelle im Stadtteil Rathmecke. Wie Fachbereichsleiter Matthias Reuver erklärte, könnten dafür eigens Räume angemietet und neun Kinder durch zwei Tagesmütter betreut werden. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen.