Wegen Baustellen-Chaos': Stern-Center und Stadt wollen Kunden-Verkehr neu lenken

Da uns die Tunnelbaustelle noch über Jahre erhalten bleibt, würde ich darum bitten zu überprüfen, ob man diese hinderliche Einbahnstraßenregelung in der Weststraße nicht wieder rückgängig machen kann.

Außerdem bitte die Verkehrsinsel am Tunnelausgang Altenaer Straße entfernen, so dass Rechtsabbieger ohne Ampel den Eselsbrücken rauffahren können.