Wegen A45-Sperrung: Mehr Polizisten für den MK

Von: Fabian Paffendorf

Die Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots binden täglich 100 Einsatzkräfte der Polizei. Personal, das an anderen Stellen derzeit dringend gebraucht wird. © Cornelius Popovici

Die Polizei im Märkischen Kreis bekommt mehr Personal. Im Zuge des landesweiten Nachersatzverfahrens hat das NRW-Innenministerium zum 1. September eine belastungsbezogene Aufstockung der Planstellen angekündigt.

Lüdenscheid – Angesichts der zusätzlichen Arbeit, die derzeit für die Beamten im MK durch die Verkehrsüberwachung vor dem Hintergrund der gesperrten A45 anfällt, ist das eine dringend notwendige Entlastung, wie Andreas Barnewitz, der stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im MK, erklärt.

Aber wie viele neue Kolleginnen und Kollegen demnächst die Beamten unterstützen werden, ist derzeit noch nicht klar. Wohl aber, wie viele neue Stellen zu besetzen sein könnten. Laut Barnewitz entfielen gemäß dem Verteilungsschlüssel der „Belastungsbezogenen Kräfteverteilung (BKV)“ des Landes elf Planstellen auf die Polizei im Märkischen Kreis. Sechs dieser Stellen seien gebunden an Einsätze, die die Verkehrsbeaufsichtigung hinsichtlich der Folgen der gesprengten Rahmedetalbrücke betreffen.

„Wie viele neue Einsatzkräfte letztlich kommen, lässt sich aus der BKV noch nicht schließen, es ist eher reine Rechnerei. Was an neuem Personal kommt, hängt auch davon ab, wie viele Anwärter die Prüfungen im Auswahlverfahren erfolgreich absolvieren, und weiteren Faktoren“, sagt Andreas Barnewitz. Da es sich um einen Personalschlüssel für die landesweite Besetzung von 420 Beamten sowie 60 weiteren Regierungsbeschäftigten handelt, bei der insgesamt 47 Kreispolizeibehörden bedacht werden, sind Abweichungen in der Verteilung also nicht ausgeschlossen.

Dass mit Blick auf die Auswirkungen der A45-Sperrung dringend mehr Personal benötigt werde, liege auf der Hand. „Täglich sind 100 Kolleginnen und Kollegen – 50 davon von anderen Behörden hinzugezogen – im Einsatz, um den Umleitungsverkehr zu überwachen und die Einhaltung des Lkw-Durchfahrtverbots zu kontrollieren. Darunter leidet unsere Arbeit in anderen Bereichen massiv“, sagt Barnewitz. Das betreffe insbesondere auch die Kriminalitätsbekämpfung. Beamte, die „für die Rahmedetalbrücke abgestellt sind“, würden an anderer Stelle dringend benötigt, damit die Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben übergreifend gewährleistet sei.

Bis 2026 nicht leistbar

„Das Land muss sich überlegen, wie man mit der Situation künftig umgehen will. Denn bis 2026, bis die neue Brücke teilbefahrbar sein soll, sind die Kontrollen in dem bisherigen Umfang nicht personell leistbar“, erklärt Andreas Barnewitz.

Und: Auch bei der Polizei sei es schwieriger geworden, geeignetes Personal zu finden. Dass auf 2000 Stellen 12 000 Bewerber kämen, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, käme so auch nicht mehr vor. Es seien heute eher zwischen 5000 und 6000 Bewerber. Wie viele neue Polizisten die Polizei in MK demnächst unterstützen werden, werde wohl laut Barnewitz Mitte August bekannt gegeben werden.