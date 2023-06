Wegen A45-Sperrung: Firma aus MK führt Vier-Tage-Woche ein

Von: Thomas Machatzke

Volker Rahrbach (Foto) hat das Heft in Lüdenscheid in der Hand: Zwei Stellen sind am Standort an der Wefelshoher Straße unbesetzt. So gehen er und sein Bruder Christian nun für die kompletten vier Standorte einen neuen Weg und führen die Vier-Tage-Woche ein. © Cornelius Popovici

Die Talbrücke Rahmede und ihre vielfältigen Folgen: Der Rahrbach-Fliesenhandel stellt dieser Tage für seine Mitarbeiter das Arbeitszeitmodell auf eine Vier-Tage-Woche um.

Lüdenscheid – „Die Brücke ist letztlich der Auslöser gewesen“, sagt Christian Rahrbach mit Blick auf die Personalsituation allen voran am Standort in Lüdenscheid. Was in der Arbeitswelt bundesweit in der Theorie also sehr kontrovers diskutiert wird – bei Rahrbach wird es ganz praktisch umgesetzt.

Das Familienunternehmen ändere seine Öffnungszeiten mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Realität. So steht es in der Erklärung des Unternehmens.

Und weiter: „Als eines der ersten Unternehmen im Baustoffhandel führt die Rahrbach-Gruppe die Vier-Tage-Woche für ihre Mitarbeiter ein. Nach mehr als 60 Jahren schafft das Unternehmen den Samstag als Arbeitstag ab, der in der jüngeren Vergangenheit unter dem Brennglas der jüngsten Krisen als ehemals wichtigster Umsatzbringer immer mehr an Bedeutung verloren hat. Die Arbeitnehmer erhalten zudem einen festen freien Tag, um ihre privaten Aufgaben erledigen zu können.“

Es ist der Versuch, attraktiv zu sein für neue Fachkräfte. „Wir haben im Februar, März und Mai Mitarbeiter verloren“, sagt Christian Rahrbach – Pendler, die wegen der Brückenproblematik nicht mehr nach Lüdenscheid wollten. „Für Lüdenscheid sind eigentlich sechs Mitarbeiter eingeplant, aber zwei Stellen sind im Moment unbesetzt, sodass hier zum Teil schon Mitarbeiter unseres Standorts in Hagen aushelfen.“

Die Entwicklung hat den Gedanken reifen lassen, es auf neuen Wegen zu versuchen. Als einfacher Fliesen-Verlegebetrieb hat Rahrbach 1962 am Hauptstandort in Drolshagen begonnen und ist vor allem in den vergangenen 20 Jahren deutlich gewachsen. Seit 2004 gibt es den Standort in Lüdenscheid an der Wefelshohler Straße, seit 2015 ist Rahrbach auch in Hagen, seit 2018 in Lünen vertreten. Die Wandlung der strategischen Ausrichtung zum Großhandel habe die Anforderungen geändert, stellt Christian Rahrbach fest: „Bislang waren wir im Handel mit unseren Arbeitszeiten bei Bewerbungsgesprächen immer im Nachteil. Mit diesem Modell wird unser Unternehmen für potenzielle Mitarbeiter interessanter.“

Tatsächlich hat Rahrbach bei Bewerbungsgesprächen häufiger erfahren müssen, dass die regelmäßige Arbeit an Samstagen für Bewerber ein Ausschlusskriterium gewesen sei. Die Samstage, gerade in Hagen und Lünen, waren auch schon vor der Brückensperrung keine guten Geschäftstage gewesen. Die Brückensperrung in Lüdenscheid indes veränderte vieles für das Unternehmen.

„Allein im vergangenen Jahr hat uns die Überwindung der Sperre 40 000 Euro gekostet“, sagt Christian Rahrbach, der selbst in Drolshagen vor Ort ist, während sein Bruder Volker in Lüdenscheid das Heft in der Hand hält. Die Rahrbach-Gruppe hatte nach dem Erfolg in Hagen und Lünen sogar Pläne verfolgt, noch weiter ins Ruhrgebiet zu expandieren. Durch die Brückensperrung hat man diesen Gedanken aber erst einmal auf Eis gelegt. Das Lager der Rahrbach-Gruppe ist in Drolshagen – jede Fahrt ins Ruhrgebiet wäre eine Fahrt über die Lüdenscheider Bedarfsumleitung.

Der Fliesenhandel Rahrbach in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Sei’s drum: Nun schaut Christian Rahrbach erst einmal darauf, wie sich die Dinge nach der Umstellung auf die Vier-Tage-Woche entwickeln. „Ich habe die Nachricht nach der Umstellung auch bei meinem Mobiltelefon in den Status gestellt und bin überwältigt, wie viele Reaktionen wir bekommen haben“, sagt Christian Rahrbach, „durch die Vier-Tage-Woche ändert sich an der Grundarbeitszeit von 40 Stunden ja bei uns nichts. Die Mitarbeiter können sich diese 40 Stunden nun einfach auf die Tage aufteilen. Jeder soll seinen festen freien Tag haben. Aber wir werden das jetzt alles erst einmal ausprobieren und schauen, wie das am besten umsetzbar ist.“

Klar ist: Während die Verkaufsteams an den vier Standorten die Vier-Tage-Woche aktiv angehen werden, hat das Personal im Lager in Drolshagen erklärt, dass es die Fünf-Tage-Woche beibehalten will, weil es vom Arbeitsablauf her einfach günstiger sei. Die Außendienstler des Unternehmens können ihre Arbeitszeit zudem sehr flexibel gestalten. Das allerdings war auch vorher bereits so. So schaut Christian Rahrbach nun zuversichtlich nach vorne und hofft auf weniger personelle Engpässe und zufriedene Mitarbeiter. Und vor allem zudem darauf, die freien Stellen so schon bald wieder besetzen zu können.

Vier-Tage-Woche: Die Meinungen gehen auseinander Ist die Vier-Tage-Woche ein Modell für alle Branchen, die gesamte Volkswirtschaft? Die Ergebnisse einer Studie aus Großbritannien machen Mut: 61 Unternehmen haben dort ein halbes Jahr die Vier-Tage-Woche getestet. 56 davon wollen sie beibehalten. Die Mitarbeiter seien ausgeglichener, gesünder. Die Produktivität habe sich sogar erhöht. Auch in Deutschland fordert die IG Metall für die Stahlbranche eine Vier-Tage-Woche – allerdings anders als bei der Rahrbach-Gruppe mit weniger Arbeitszeit und vollem Lohn. Dafür gibt es Kritik: „Deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich – wirtschaftlich ist das eine Milchmädchenrechnung“, sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA. Auch aus CDU und FDP gibt es Stimmen, die ein solches Modell für den Wirtschaftsstandort Deutschland für nicht tragbar halten.