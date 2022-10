Wegen A45-Sperrung erforderlich: Bund will neue Feuerwache nicht bezahlen

Von: Thomas Machatzke

Damit die Versorgung durch die Feuerwehr trotz Stau und überlasteten Straßen im nördlichen Stadtbereich sichergestellt ist, wird gerade eine Feuerwache geplant und aufgebaut. Der Bund möchte die Kosten jedoch nicht übernehmen. © Cédric Nougrigat

Wer bezahlt die neue Feuerwache im Norden von Lüdenscheid, die gerade geplant und aufgebaut wird, um für die Zeit von Sprengung und Neubau der Talbrücke Rahmede die Versorgung für den nördlichen Stadtbereich sicherzustellen? Diese Frage dürfte noch für erheblichen Diskussionsbedarf sorgen.

Lüdenscheid – Wie selbstverständlich verwies der Landtagsabgeordnete Gordan Dudas (SPD) noch am Montagabend im Bürgergespräch am Lenneteich bei der Diskussion um die Aufgaben und das Engagement des Rates der Stadt Lüdenscheid darauf, dass sich die Politik zum Beispiel um dieses Projekt gekümmert habe. Eine Feuerwache für sieben Millionen Euro – aber eben nicht bezahlt aus dem Stadtsäckel.

Das Bundesministerium indes bestätigte am Mittwoch die Aussage des Verkehrsausschusses auf die Anfrage des CDU-Abgeordneten Florian Müller. Danach werde der Bund für die Schäden an Straßen in Lüdenscheid aufkommen – aber nicht für den Brandschutz und explizit auch nicht für Straßen in anliegenden Kommunen, die auch unter dem Umleitungsverkehr leiden.



Wagemeyer: „Bund muss Topf finden“

„Das Verkehrsministerium sieht über die genannte Erstattung keine Möglichkeiten. Zur Höhe der Erstattung verweigert das Ministerium Angaben“, berichtet Florian Müller aus dem Verkehrsausschuss, der am Mittwoch tagte, und zeigt hierfür kein Verständnis: „Der Staatssekretär Luksic hat auf das Gesetz verwiesen. Aus seiner Sicht liegt nur Lüdenscheid an einer Umleitung. Darüber hinaus gebe es keine Möglichkeiten für Erstattungen.“

Der Lüdenscheider Bürgermeister Sebastian Wagemeyer teilt die Einschätzung Luksics indes überhaupt nicht. „Die Stadt wird dieses Geld für die Feuerwehr ganz klar einfordern. Und nicht nur das. Es sind auch für die Verkehrsplanung Stellen geschaffen worden. Das sind Kosten, die wir nicht gehabt hätten, ohne die Brückensperrung. Der Kämmerer ist klar angewiesen, diese Posten in einer Extrakostenstelle zu sammeln“, sagt Wagemeyer, „ich verstehe, dass der Bund keinen Topf dafür hat, aber dann muss er einen Topf finden. Es kann auf gar keinen Fall sein, dass Lüdenscheid auf den Kosten sitzen bleibt. Die Position werden wir nicht akzeptieren – hierzu wird es auch noch eine gemeinsame Stellungnahme des Rates geben.“

