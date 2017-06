Wefelshohl: Grünes Licht für Reaktivierung

Schulausschuss stimmt mehrheitlich für Verwaltungsvorschlag

+ © Messy Der Schul- und Sportausschuss gab in seiner gestrigen Sondersitzung grünes Licht für die Reaktivierung der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl als Grundschule. © Messy

Lüdenscheid - Der Schul- und Sportausschuss hat am Abend die Reaktivierung der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl auf den Weg gebracht: Bei sieben Gegenstimmen aus den Reihen der CDU sprach sich das Gremium in einer Sondersitzung mehrheitlich dafür aus, in dem Gebäude künftig eine Grundschule unterzubringen.