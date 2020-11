Wechseltrick im Durcheinander: Pärchen macht Beute in Geschäft im MK

Verwirrung und Diebstahl

Mit einem geschickten Wechseltrick hat ein unbekanntes Pärchen am Mittwoch in Lüdenscheid eine Verkäuferin in einem Laden für Bastelbedarf an der Herscheider Landstraße übertölpelt – und 50 Euro aus der Kasse erbeutet.