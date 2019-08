Wechsel im Stern-Center: Schuhhaus Klauser schließt - das ist der Nachfolger

Lüdenscheid – "Schuh-Wechsel" im Stern-Center Lüdenscheid: Der Name des renommierten Schuhhauses Klauser verschwindet aus Lüdenscheid, dafür eröffnet Salamander in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss neu.

Lurchi hat das Kommando übernommen. Gewissermaßen jedenfalls. Bilder, Figuren und Hefte des Comic-Feuersalamanders sind auf den 400 Quadratmetern Geschäftsfläche allgegenwärtig – und weisen auf Bewegung im Lüdenscheider Schuhhandel hin.

Will heißen: Aus dem im Stern-Center-Erdgeschoss ansässigen Schuhhaus, das bis vor Kurzem noch den Namen Klauser trug, ist nun Salamander geworden. Und Lurchi als Marken-Maskottchen von Salamander lässt mit seiner Präsenz daran keinen Zweifel aufkommen.

Es handelt sich dabei sozusagen um einen Austausch unter Verwandten – Klauser und Salamander gehören seit einigen Jahren beide zum Schuhkonzern Ara mit Sitz im rheinischen Langenfeld.

+ Freuen sich auf Kunden: die Mitarbeiter des Fachgeschäfts. Mit im Bild: Filialleiter Christoph Aulenkamp (links) und Klauser-Vertriebschef Heinz-Werner Döring. © Sebastian Schmidt Warum aber der Wechsel? Dazu Heinz-Werner Döring, Klauser-Vertriebsleiter für Deutschland: „Die Filiale gehört weiterhin zu Klauser. Wir wollen aber die Marke Salamander weiter stärken. Daher die Namensänderung. Und Lüdenscheid halten wir für einen starken Standort, zu dem wir uns bekennen.“

Nach Abschluss von Sanierung und Umbau ist die Filiale im Stern-Center, in der vor Klauser ganz früher mal das Schuhhaus Böhmer residierte, seit Donnerstag wieder für den Kundenverkehr geöffnet.

Rund vier Wochen hatte die Umgestaltung in Anspruch genommen. Baulich hat sich in dem Ladenlokal so ziemlich alles verändert – von den Böden über die Warenregale bis zu den Decken. „Wir haben einen hohen sechsstelligen Betrag investiert“, weiß Döring. Außerdem gebe es nun mehr Schuh-Marken im Sortiment – mit Salamander vorneweg.

Geblieben ist laut Döring das schon den Klauser-Kunden vertraute Personal mit Filialleiter Christoph Aulenkamp an der Spitze. Der Schuhfachmann wirkt bereits seit vielen Jahren in den Geschäftsräumen. Insgesamt sind nach Auskunft von Döring zwölf Beschäftigte in der Niederlassung tätig.

