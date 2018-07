„Webinare“ neu im Angebot der VHS Lüdenscheid

Lüdenscheid - Rund 500 Teilnehmer pro Tag nutzen von montags bis freitags in den Räumen der VHS an der Alten Rathausstraße und an der Knapper Straße das umfangreiche Programm der Volkshochschule. VHS-Leiter Andreas Hostert stellte gemeinsam mit Anita Essing und Michael Tschöke die vielfältigen Kurse für das 2. Semester vor, wobei neben den vielen Sprach- und Gesundheitskursen besonders neue Entwicklungen und deren Umsetzungen im Vordergrund standen.

So gibt’s erstmals im Herbstprogramm in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen „Webinare“ zu Ernährungs- und Gesundheitsthemen. Die Vorträge werden von Universitätsprofessoren oder Mitarbeitern anderer wissenschaftlicher Einrichtungen auf Uni-Niveau gehalten. Bei diesen Seminaren sitzen die Referenten live vor der Webcam in ihren Instituten. Am Ende der Vorträge können über einen Chat Fragen gestellt und beantwortet werden. Alle Seminare finden im Studio der Stadtbücherei als Übertragung auf einer Großleinwand statt.

Eine besondere Exkursion bietet die VHS am Samstag, 10. November, an. Mit dem Bus geht’s es zu einem Siebdruck-Workshop ins Museum Ludwig nach Köln. Für das zweitägige Seminar – Samstag, 6. Oktober, und Samstag, 10. November – mit dem Titel „Bloggen wie die Profis“ konnte die VHS die Lüdenscheiderin Verena Bender gewinnen. Sie betreibt ihren eigenen Blog und ist Dozentin an der Hochschule Macromedia und arbeitet als Coach. „Wir sind sehr froh, dass wir sie zu diesem speziellen Seminar gewinnen konnten.“ Sowohl die Instrumente zur Erstellung eines Blogs als auch die Marketinggrundlagen stehen im Fokus der Veranstaltung.

Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt werden durch die Soziologin Prof. Dr. Sabine Pfeiffer per Online-Kurs am Mittwoch, 28. November, skizziert, und zwar als Live-Übertragung auf dem eigenen Rechner zuhause. „Selbstverständlich bleiben Deutsch- und Integrationskurse eine große Hausnummer“, betont Andreas Hostert, der die VHS vor Ort aber auch als „sozialen Treffpunkt“ für viele Teilnehmer bezeichnet.