Musikschüler aus zwei Kreisen bereiten Marimba-Nacht vor 

Am Freitag in Altena

Ein Konzert nur mit verschiedenen Stabspielinstrumenten, wie Glockenspiel, Xylofon oder Marimbafon, bereiten 15 junge Musikschüler im Alter von 14 bis 18 Jahren im Rahmen eines Projektes der Partnerkreise vor.

Lüdenscheid - Von Herbstferien ist in dieser Woche im Kammermusiksaal der Musikschule nichts zu merken: Klänge von Xylofon, Glockenspiel, Vibrafon oder Marimbafon schallen durchs Gebäude. 15 Jugendliche sind seit Montag mit intensiven Proben an sogenannten Stabspiel- oder Mallet-Instrumenten beschäftigt. Am Freitag ab 19 Uhr präsentieren sie das Ergebnis als Marimba-Nacht im Haus Lennestein in Altena.