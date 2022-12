„Was los?!“: Das wünschen sich Jugendliche in Lüdenscheid von der Politik

Von: Carolina Ludwig

Bereits im August fragten die Jugendlichen, warum sie die Schulhöfe nicht außerhalb der Schulzeit nutzen können. Eine konkrete Antwort gab es nicht. © Kerstin Zacharias

Die Benutzung von Schulhöfen in der Freizeit, öffentliche Sportanlagen und mehr Partys für Jugendliche. Die Wünsche der jungen Lüdenscheider sind vielfältig. Im Jugendhilfeausschuss trug Nicola Halor vom Stadtjugendring die Anliegen vor und bat Politik und Verwaltung um Antworten.

Lüdenscheid – In den vergangenen Monaten hatten Jugendliche im Rahmen des Projekts „Was los?!“ des Stadtjugendrings (SJR) in Kooperation mit dem Fachdienst Kinder und Jugendförderung der Stadt Lüdenscheid immer wieder die Möglichkeit, Wünsche, Ideen oder Probleme für ihre Stadt vorzutragen. Über die Postbox auf der Internetseite des Stadtjugendrings können Jugendliche dauerhaft ihre Wünsche äußern, beim „Strand & Chill“ konnte sich in entspannter Atmosphäre mit den jugendpolitischen Sprechern der Lüdenscheider Parteien ausgetauscht werden und beim Jugendhearing vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im August wurden Themen wie Partys und die Nutzung von Schulhöfen und Spielplätzen mit Ausschussmitgliedern diskutiert. Etwa drei Monate später trug Nicola Halor vom Stadtjugendring im Jugendhilfeausschuss gleich einen ganzen Fragenkatalog vor und bat Ausschussmitglieder und Verwaltung um Antworten, Tipps und Ideen.

Schulhofnutzung außerhalb der Schulzeit

Beim Jugendhearing und über die Postbox erreichte den Stadtjugendring die Frage danach, warum Jugendliche die Schulhöfe nicht in ihrer Freizeit nutzen dürfen. „Dass Spielplätze Kindern und ihren Familien vorbehalten sind und damit nur bis zu einem bestimmten Alter genutzt werden können, lässt sich sinnvoll begründen. Dies gilt jedoch nicht für die Schulhöfe“, heißt es in dem Fragenkatalog des SJR. Die Antwort der Verwaltung fiel wenig konkret aus: Das Problem fehlender öffentlicher Plätze für Jugendliche sei bewusst, zu der Nutzung von Schulhöfen könne man spontan jedoch keine Antwort geben. „Wir werden in der nächsten Sitzung noch einmal fragen“, kündigte der SJR auf seiner Internetseite an.

Freizeitzuschüsse

Aus Reihen der Verbände und Organisationen, die Jugendfreizeiten anbieten, kam beim Jugendhearing und beim Strand & Chill der Hinweis, dass die Fördersätze an die aktuelle Lage angepasst werden müssten, um Freizeiten weiterhin anbieten und finanzieren zu können. „Das kam von jungen Lüdenscheidern, die sich ehrenamtlich in den Verbänden engagieren und gemerkt haben, dass sich etwas ändern muss, damit sie diese Freizeiten weiterhin anbieten können“, betont Nicola Halor. Das Thema werde vom Facharbeitskreis Jugend mit Priorität behandelt und nach einer Bestandsaufnahme der abgerufenen Mittel sollen die Zuschüsse neu strukturiert werden, hieß es dazu vonseiten der Verwaltung. Bereits für die Freizeiten im Sommer 2023 soll eine Lösung gefunden werden.

Sportplätze im öffentlichen Raum

Über die Postbox erreichte den SJR der Wunsch nach einem nutzbaren und in der Innenstadt gelegenen Basketball- oder Volleyball-Platz. Die Verwaltung antwortete, dass zu dem Thema bereits Gespräche mit dem Stadtsportbund stattgefunden hätten. Außerdem gebe es Pläne zur Umgestaltung des Stadtgartens am Kulturhaus, bei denen ein Pumptrack (zum Skaten und Biken) angedacht sei, wie auch eine Möglichkeit, Basketball zu spielen, schreibt der SJR. Das bisher nicht besonders transparente Verfahren zur Neugestaltung des Stadtgartens soll bald durch eine Bürgerbeteiligung ergänzt werden. „Die Verwaltung weiß jetzt, dass diese Sportplätze ein Anliegen der Jugend sind und wird das hoffentlich berücksichtigen“, sagt Nicola Halor.

Partys, Clubs und queere Treffpunkte

Weitere Anliegen der Jugendlichen waren unter anderem der Wunsch nach mehr Veranstaltungen speziell für Jugendliche und einem Jugendtreff, bei dem sich queere Jugendliche untereinander austauschen können. Hier bat Nicola Halor die Ausschussmitglieder um Tipps, aber letztendlich sieht sie die Jugendlichen in der Verantwortung, sich zu engagieren. Man wolle gemeinsam mit ihnen etwas auf die Beine stellen, um sie auch tatsächlich zu erreichen. „Wer mitplanen will, meldet sich. Denn nur mit euch wird das was!“, fordert der SJR auf.