Was hinter Til Schweigers Besuch in Lüdenscheid steckt

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Til Schweiger musste bei seinem Lüdenscheid-Besuch mit einem Maracuja-Eis vorlieb nehmen. Jetzt ist klar, warum er in der Bergstadt war. © Viveros

Wenn sich Promis in Lüdenscheid zeigen, dann haben sie einen guten Grund. Über die Beweggründe von Til Schweiger, der Bergstadt einen spontanen Besuch abzustatten, wurde in den vergangenen Tagen wild spekuliert. Jetzt ist aber klar, was den bekannten Regisseur und Schauspieler („Honig im Kopf“, „Keinohrhasen“) nach Lüdenscheid führte.

Lüdenscheid - Luis Viveros traute Mitte Juli seinen Augen kaum, als da vor der Theke seiner Eisdiele Il Gelato am Bräucken Til Schweiger stand und ein Pistazieneis bestellte. Mit der Sorte Pistazie konnte der Gastronom aufgrund von Lieferschwierigkeiten leider nicht dienen. Der aus TV und Kino bekannte Schauspieler und Filmemacher Schweiger wich dann auf ein Maracuja-Eis aus.

Viveros fragte, ob der Mann da vor ihm Til Schweiger sei, der Promi bejahte und bekam seinen Eisbecher – mit Extra-Waffel. Auch ein Foto durfte Luis Viveros vom prominenten Kunden noch machen, dann zog der mit seinem Eisbecher in der Hand weiter. In den wenigen Minuten, die Til Schweiger vor dem Lüdenscheider Gastronomen gestanden hatte, hatte der ganz vergessen gehabt, den Star nach dem Grund seines Lüdenscheid-Aufenthaltes zu fragen.

Weil eben bisher niemand außer Til Schweiger selbst wusste, was ihn nach Lüdenscheid gebracht hatte, wurde darüber in den vergangenen Tagen wild spekuliert. Da Schweiger aktuell im Ruhrgebiet die Fortsetzung des 1991er-Kinohits „Manta, Manta“ inszeniert, wurde gemutmaßt, ob vielleicht auch Dreharbeiten für den Film in Lüdenscheid anstehen könnten. So völlig an den Haaren herbeigezogen wäre diese Theorie nicht gewesen, kommt doch Wolfgang Büld, der Regisseur des originalen „Manta, Manta“ gebürtig aus Lüdenscheid. Ebenfalls für die Theorie mit dem Lüdenscheid-Dreh gesprochen hätte die Tatsache, dass im selben Zeitraum Wolfgang Büld auf Wunsch Schweigers aus London für den Dreh eingeflogen werden sollte.

Der Star selbst hat es einem gebürtigen Lüdenscheider verraten

Nun, wenn es neben Schweiger jemand hätte wissen können, dann vielleicht Philip Reuter, der Produzent von „Manta, Manta 2“. Auf Anfrage unserer Redaktion gab der sich aber ahnungslos. Er habe keinen Überblick, was Til Schweiger an den drehfreien Wochenenden privat unternehme. Am Montagnachmittag meldete sich dann Wolfgang Büld in der LN-Redaktion. Er berichtete, dass er den Donnerstagabend mit Til Schweiger verbracht und ihn nach den Gründen für den Lüdenscheid-Besuch gefragt habe.

Til Schweiger habe erklärt, dass tatsächlich die Vollsperrung der A45 bei Lüdenscheid zum Kurzbesuch in der Bergstadt geführt hatte. Unterwegs auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt habe er halt eine der Umleitungsstrecken durch Lüdenscheid nehmen müssen, um dann wieder bei Lüdenscheid-Süd aufzufahren und seinen Weg fortzusetzen. Aufgrund der Hitze an dem Tag habe er dann kurz am Bräuckenkreuz einen Halt für ein Eis eingelegt. Die Lüdenscheider, die jetzt vielleicht ein wenig darüber enttäuscht sein könnten, dass Schweiger vor ihrer Haustür keinen Film dreht, bleibt wohl jetzt auch die Gewissheit, dass die marode Rahmedetalbrücke alsbald noch dafür gut sein könnte, weiteren Stars und Sternchen einen nicht eingeplanten Lüdenscheid-Besuch zu bescheren.