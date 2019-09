Power mit Breakdance und Zither

Für ihre Hip-Hop-Moves und Breakdance holten sich die noch junge Vier-Täler-Crew aus dem benachbarten Plettenberg und die heimischen Cannibals so manchen Sonderapplaus ab. Und auch die Cheerleading-Dance-Gruppe des LTV, Pink Explosion, stand den Tänzern mit akrobatischen Figuren in nichts nach.

Ausverkauft wie stets war der Bühnensaal. Rund 150 Gäste applaudierten zu den Darbietungen alter Bekannter wie dem Percussion-Duo Daniel Zahnow und Aaron Schröder, dem Rezitator Peter Zimmer, aber auch den neuen Gesichtern wie Klaus Meier. Er machte aus dem gut gelaunten Publikum kurzerhand einen vielköpfigen Chor, der traditionsreiche Lieder wie „Lustig ist das Zigeunerleben“ mitsang.

+ Aaron Schröder und Daniel Zahnow spielten Vibraphon und Marimbaphon. © Rudewig

Charmant führte Dr. Karl Heinz Blasweiler wie in jedem Jahr durch das Programm, für den guten Ton sorgte diesmal das Trio Rockato mit Frontmann Alfred Endres, der gleich zu beginn gestand: „Ich war noch nie in Lüdenscheid – und dann gleich hier in diesem schönen Kulturhaus!“