Warteabend vor ausverkauftem Kulturhaus

Ein Abend also mit Tradition, mit altbekannten Gesichtern, mit Künstlern, die vom ersten Tag an dabei waren, aber auch wieder mit neuen Gruppen, die das Publikum zum Staunen brachten.

Wie zum Beispiel das Percussion-Duo Aaron Schröder und Daniel Zahnow – mit „Song and Dance“ (Gene Koshinski) zwei Perkussionisten, von denen man ohne Zweifel noch hören wird. Mit der „Hausband“ Smooth Jazz hatte das Kulturhausteam einen guten Griff getan. Die jungen Musiker bekamen so manchen Sonderapplaus.

+ Ulrike Erlhöfer steuerte Gedichte aus eigener Feder bei. © Rudewig

Die junge Poetry Slammerin Nicole Stysiak zeigte auf, was man vermeintlich sein möchte, um dann am Ende doch zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Das Kulturhausteam um Reinhard Meyer steuerte zum Warteabend einen Einblick in die technischen Finessen des Hauses bei. Höhepunkt des zweiten Teils war nach der Pause eine Hip-Hop-Gruppe der Tanzschule S, die sich bereits für die deutschen Meisterschaften qualifiziert hat.