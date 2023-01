Warten auf Eröffnung: Verzögerungen im Brauhaus Schillerbad

Von: Olaf Moos

Christof Koziol, Betriebsleiter im Brauhaus Schillerbad, will im Januar bekannt geben, ab wann das Bier am Rosengarten aus den Zapfhähnen strömt. © Olaf Moos

Der Zeitplan für Sanierung, Ausstattung und Eröffnung war ambitioniert – und angesichts allgemeiner Lieferprobleme wohl allzu sehr ambitioniert.

Lüdenscheid - Doch im Hause Hopfen&Salz – Gastro-Spezialist aus dem Ruhrgebiet – arbeiten die Verantwortlichen mit aller Kraft am Neustart für das Brauhaus Schillerbad, sagt Betriebsleiter Christof Koziol auf Anfrage. Einen konkreten Termin für den Startschuss will das Unternehmen Mitte Januar bekannt geben.

Seit Ende April, als Hopfen&Salz-Geschäftsführer Toni Link die Übernahme der traditionsreichen Gaststätte im Herzen der Stadt als Pächter ankündigte und sein Konzept vorstellte, wartet Lüdenscheid also auf den nächsten Schritt zur Wiederbelebung der ehemaligen Braustätte. Die Zeiten, in denen in der Kreisstadt mit dem Medardus-Bräu ein eigenes Lüdenscheider Bier aus dem Zapfhahn floss, sind zwar unwiderruflich vorbei. Doch Toni Link verspricht ein reichhaltiges Angebot.



Neben 24 Fassbiersorten und mehr als 100 Bieren aus Flasche oder Dose setzen die Macher auf hochwertige und gutbürgerliche Küche. Saisonale Gerichte und vegetarische oder vegane Angebote sollen die Speisekarte abrunden. Dazu gehöre auch „ein starker Lieferservice“. Geplant ist außerdem ein lebhafter Eventbereich mit Biertastings ausgebildeter Bier-Sommeliers, Quizabenden, Comedy-Veranstaltungen, Handwerkermärkten oder auf Wunsch Familienfeiern. Betriebsleiter Koziol brachte es noch im August auf den Punkt. „Wir wollen hier mit einem großen Krachen antreten.“ Doch das große Krachen lässt auf sich warten.



Die Lieferanten des Mobiliars setzten die neuen Pächter mehrmals drauf. Auch im Oktober, als die Zusicherung kam, das Inventar werde nun geliefert, erfüllte sich die Erwartung nicht. Trotzdem äußerte sich Toni Link im Herbst optimistisch: „Wir werden 1000-prozentig noch in diesem Jahr öffnen.“ Das erhoffte Vorweihnachts-Geschäft am Rosengarten fiel jedoch ebenfalls flach.



Wie Betriebsleiter Chris Koziol nun erklärt, ist die große Ausschank-Theke technisch fertiggestellt, das Mobiliar ist vor Ort, die letzten Elemente für die Küche sollen im Januar geliefert und eingebaut werden. Die Hopfen&Salz-Verantwortlichen sind demnach auf die Zielgerade eingebogen. In den nächsten Wochen soll feststehen, wann die Eröffnung stattfindet – mit einem großen Krachen, versteht sich.