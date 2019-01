Warnstreiks in Kitas und Awo-Einrichtungen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu einer zentralen Kundgebung in Düsseldorf aufgerufen. Eltern in Lüdenscheid können jedoch beruhigt sein: In den Kindertagesstätten am Christiane-Schnur-Weg und Am Sonnenhang werde nicht gestreikt und auch in anderen Einrichtungen zeichne sich keine große Beteiligung ab, hieß es auf Nachfrage.