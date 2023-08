Sperrung der Rahmedetalbrücke: War Korrosion ursächlich für die Beulen?

Von: Jan Schmitz, Thomas Machatzke

An der Talbrücke Rahmende stellt ein Gutachter nach der Sperrung eine „Wandstärkenabnahme“ im Überbau fest - verursacht durch Korrosion, die wiederum durch unterlassene Instandsetzungsmaßnahmen bedingt war.

Lüdenscheid – Die Umstände rund um die Sperrung der inzwischen gesprengten Talbrücke Rahmede im Dezember 2021 bleiben undurchsichtig. Der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck hat am 2. August Einsicht ins Bauwerkbuch der Talbrücke und weitere Unterlagen nehmen dürfen und berichtet nun von einer objektbezogenen Schadensanalyse (OSA), die am 23. Dezember 2021, also wenige Wochen nach der Sperrung der Brücke, durch einen externen Prüfer stattgefunden hat. Diese OSA wirft einige Fragen auf.

Die objektbezogene Schadensanalyse nach DIN 1076 wird durchgeführt „bei komplexen, schwerwiegenden und unklaren Schadensbildern“ – wie in diesem Fall bei der Talbrücke Rahmede. „Es gibt in dieser OSA keinen Hinweis auf die Laserscans und Beulschäden“, berichtet Turck nach der Lektüre des Dokuments, „der Bericht basiert auf einem Magnetpulververfahren und Ultraschallmessungen. 42 Fotos zeigen die immensen Schäden, die es auch vorher schon bei den Hauptuntersuchungen im Brückenbuch gegeben hat.“

Dass die Ergebnisse der Laserscan-Untersuchungen, die nach Darstellung der Autobahn GmbH zur Sperrung der Brücke am 2. Dezember geführt hatten, keine Berücksichtigung gefunden haben, verwundert den Unternehmer. Der Bericht, so Turck weiter, zeige stattdessen eine Wandstärkenabnahme durch Korrosion – also durch Vernachlässigung des Bauwerks – und kleine Risse in der Fläche, die noch aus der Bauzeit der Brücke stammen. Die externen Gutachter indes hätten im Dezember 2021 noch einmal explizit angeraten: „Im Zuge der Instandhaltung sollte auch die Brückenentwässerung überprüft und erneuert werden.“

Hat die Talbrücke Rahmede wirklich zu viel Verkehr tragen müssen oder hat man sie schlichtweg vergammeln lassen? Die objektbezogene Schadensanalyse aus dem Dezember 2021 wirft neue Fragen auf. © Nougrigat

Der Bericht ist sehr detailliert, in Summe liest Turck hier keinen Auftrag zu einer endgültigen Sperrung der Brücke für jeglichen Verkehr heraus. Am 15. Januar 2022 gibt es eine Ergänzung zu diesem Bericht durch den externen Gutachter, in dem sich dieser auf eine Besprechung mit der Autobahn GmbH vom 6. Januar 2022 bezieht. Was dort besprochen wurde, fehlt in den Aufzeichnungen. „Genau das will ich sehen“, sagt Turck und kündigt einen weiteren Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz an. Auf jeden Fall erklärte die Autobahn GmbH am 7. Januar 2022, also einen Tag nach dieser Besprechung, dass die Brücke auch für Pkw-Verkehr definitiv nicht mehr befahrbar sei. Also etwas ganz anderes, als die OSA vom 23. Dezember 2021 hergibt. Die noch offenen weiteren Untersuchungen fielen aus. Die Autobahn GmbH notierte in den Unterlagen: „Die objektbezogene Schadensanalyse konnte nicht mehr durchgeführt werden, da die Brücke im Zuge der laufenden Bauwerksprüfung gesperrt wurde. Die Schäden waren so gravierend, dass eine Instandsetzung nicht mehr infrage kam.“

Was am 6. Januar besprochen worden ist, ist für Turck genauso interessant wie die Frage, weshalb die Autobahn GmbH die Ratschläge des externen Gutachters, die Brücke weiter zu untersuchen und sie zu sanieren, nicht befolgt hat. Im Umfeld von Turck wird spekuliert, dass die zu erwartenden Kosten zu hoch gewesen sein könnten. Es könnte aber auch mit den Ergebnissen der Laserscans zu tun haben, die ebenfalls in die Bewertung einer im Jahr 2021 beauftragten Sonderprüfung des Bauwerks einflossen.

Turck hatte am 2. August auch Einsicht in die Laserscan-Aufnahmen der Prüfung aus 2021 erhalten. „Den zweimal 178 Seiten mit Laserscans, die ich mir anschauen durfte, sollte laut Angabe der Autobahn GmbH die Präsentation beigefügt sein, die auch dem Verkehrsausschuss vorgelegt worden war“, sagt Turck jedenfalls, „diese Präsentation mit den entsprechenden Interpretationen hat aber gefehlt.“ So sei es für ihn schwierig gewesen, die nur bierdeckelgroßen Aufnahmen zu interpretieren. Auch Einsicht in diese Präsentation will er nun im Nachgang noch einmal nach IFG einfordern.

Der Abschlussbericht der umfassenden Sonderprüfung der Talbrücke lag nach Informationen unserer Zeitung erst nach der endgültigen Sperrung der Brücke am 7. Januar vor. Dass das Dokument existiert, ist nach Recherchen des WDR-Magazin Westpol, das daraus zitierte, unstrittig. Darin wird unter anderem die Zustandsnote des Bauwerks von 3,0 auf 4,0 (ungenügend) herabgestuft. Hier werden auch die Ergebnisse des Laserscans berücksichtigt – und zwar unter der Schadensnummer 164: „Hauptträger des Fachwerkes, Mehrfach, Gebeult, Schubbeulen beider Hauptträgerstege auf ganzer Länge“.

Der Brückenprüfer schätzte gemäß DIN 1076 anschließend die Folgen des Beulschadens ein: Für Verkehrssicherheit sowie für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks gab’s vom Prüfer die schlechteste Note 4. Das bedeutet laut DIN 1076: „Durch den Schaden ist die Verkehrssicherheit sowie Dauerhaftigkeit des Bauteils und des Bauwerks nicht mehr gegeben. Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich. Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.“

Warum dem Lüdenscheider Axel Turck der Bericht der Sonderprüfung im Rahmen seines IFG-Antrags nicht vorgelegt wurde, obwohl es eine nachvollziehbare Erklärung für die sofortige Sperrung der A45 gewesen sein könnte, ist ein weiteres Rätsel und schürt beim Unternehmer den Verdacht, dass rund um die Talbrücke Rahmede trotz aller gegenteiligen Beteuerungen der Autobahn GmbH etwas verheimlicht werden soll – gegebenenfalls auch, um für die Versäumnisse der Vergangenheit nicht verantwortlich gemacht werden zu können.

Denn: Anhaltspunkte für Fahrlässigkeit und Unterlassen finden sich in den Unterlagen, die Turck einsehen konnte, zuhauf. Im Bauwerksbuch stieß er auf eine genaue Auflistung von 22 Reparaturen in den Jahren zwischen 1981 und 2021 gewesen. Ab 2008 wurden jedoch nur noch Schutzvorrichtungen und Fahrbahnübergänge instandgesetzt. „Am Ende hat man nur kleinere Schönheitsreparaturen gemacht und ist die vielen Dinge, die in den Hauptprüfungen gefordert wurden, gar nicht angegangen“, sagt Turck.

Die letzten Reparaturen an der Entwässerung sind hier für das Jahr 1995 eingetragen und wurden spätestens seit 2009 immer wieder angemahnt. Insofern könnte die durch Korrosion bedingte Wandstärkenabnahme auf absichtliches oder fahrlässiges Unterlassen notwendiger Reparaturen bekannter Schäden zurückzuführen. Es ist ein weiterer Punkt, der das bemühte Bild vom gestiegenen Lkw-Verkehr, dem die Brücke nicht mehr gewachsen war, stört.

Eine Anfrage unserer Zeitung dazu ließ die Autobahn GmbH des Bundes unbeantwortet.