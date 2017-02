Wanderheim auf der Wiehardt wird 50 Jahre alt

Lüdenscheid - Axel Müller wurde bei der Jahreshauptversammlung der SGV-Abteilung Lüdenscheid am Samstagnachmittag im Restaurant Heerwiese einstimmig zum neuen Wanderwart gewählt. Damit ist der Posten, der im vergangenen Jahr vakant geblieben war, wieder besetzt. Da Müller seit der Jahreshauptversammlung im Jahr 2016 2. Wegewart des Vereins war, musste dieser Posten neu besetzt werden – zur Wahl stellte sich Jörg Günther. Dieser warb darum, dass die Mitglieder kurzfristig Bescheid geben, wenn ihnen auffalle, dass Wegemarkierungen neu gezeichnet werden müssten. „Ich habe als Wanderer immer von markierten Wegen profitiert, vielleicht kann ich jetzt etwas davon zurückgeben.“ Gleichzeitig kündigte er an, Wanderwart Müller unterstützen zu wollen, um mit anspruchsvollen Touren auch sportive Wanderer ansprechen zu können.

Nicht mehr zur Wahl stand aus privaten Gründen Schriftführerin Cornelia Scheveling. Vorsitzender Thomas Dahlhaus bedankte sich bei ihr für jahrzehntelanges Engagement beim SGV, angefangen schon als Jugendliche und zuletzt eben als Schriftführerin. Ein Nachfolger für dieses Amt wurde indes nicht gefunden. Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Martina van Deest, Kassiererin Ulrike Dohle, die Leiterin der Altwandergruppe Brigitte Haßel und Pressewartin Sigrid Oestreich.

Dahlhaus erinnerte an erfolgreiche Veranstaltungen des vergangenen Jahres, wozu unter anderem die zweite Waldweihnacht auf der Homert zählte – diese soll in diesem Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden. Außerdem werde sich der Lüdenscheider SGV wieder am autofreien Volmetal beteiligen. Für den 10. Juni kündigte Dahlhaus an, dass der neue Wanderwart Axel Müller eine Tour rund um Lüdenscheid plant, bei der sich Wanderer auch an einzelnen Etappen beteiligen können. Dafür werden noch Helfer gesucht, unter anderem für Verpflegungsstände entlang der Strecke.

Präsente für besonderes Engagement hatte Thomas Dahlhaus für Ulrike Dohle, die seit zehn Jahren die Kasse führt, für Sebastian Loer, der die Homepage pflegt, Helga Simonidis für die Organisation von Fahren sowie für Friedhelm und Helga Dahlhaus für ihre Unterstützung des Teams am Wanderheim auf der Wiehardt. Dieses wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass plant der SGV für den 29. April einen Festakt sowie für den 30. April ein großes Picknick auf der Wiehardt.