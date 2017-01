Lüdenscheid - Schnuppern ist ausdrücklich erwünscht, wenn am Donnerstag um 16 Uhr die Wanderausstellung „Effekthascherei“ in der Phänomenta eröffnet wird. Seit Montag bauen die Techniker um Ausstellungsleiter Wolfgang Muth aus Flensburg insgesamt 18 Experimentierstationen auf – von Wasserspielen über Nachdenkliches aus dem Bereich der Physik bis hin zur Wahrnehmung.

„Wir haben die Ausstellung jetzt aus Dortmund hier her gebracht. Am Dienstagabend mussten wir die Wasserstationen noch aus den Wagen räumen“, sagt Ausstellungsleiter Wolfgang Muth mit Blick auf die derzeitigen Eistemperaturen. Die Sorge, dass die Stationen gefrieren, trieb das Team zur Arbeit an.

Da sind zum Beispiel die tiefblauen Riesenwellen, die zeigen, dass gleiche Bewegungen nicht immer gleiche Wellen erzeugen. Oder der Schüttelsortierer, verbunden mit der Frage, ob große Teile eigentlich immer oben sind.

Drehen, kurbeln, zupacken oder andere Blickwinkel suchen, um sich von der Wirkung überraschen zu lassen – „Effekthascherei“ wurde von „Mint-Aktiv“ in Zusammenarbeit mit einem Expertengremium aus erfahrenen Pädagogen entwickelt.

Wer – wie die Phänomenta Lüdenscheid – Mitglied in dem Zusammenschluss von Institutionen aus der nationalen Technikmuseen- und Science-Center-Welt ist, kommt in den „Genuss, die Ausstellung aufbauen zu können“, sagt Pressesprecherin Dunja Landi. Aus einer langen Liste an Vorschlägen wurde vor gut anderthalb Jahren ein „Best of“ erstellt, um Experimente darzustellen, die es bislang noch nicht gab, finanziert durch die Tschira-Stiftung.

Daraus entstanden ist die Wanderausstellung, die bis zum 26. März zu sehen ist. Bürgermeister Dzewas wird am Donnerstag die Ausstellung eröffnen. Im Anschluss an die Eröffnung darf kostenlos experimentiert werden.