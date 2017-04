„Walk the Line“ mobilisiert noch einmal die Massen

Den „Abgesang“ der Kultveranstaltung für Jung und Alt feierte der Verein „Onkel Willi & Söhne“ allerdings mit allem Drum und Dran. Dass die Wetterbedingungen alles andere als frühlingshaft waren, störte da niemanden. Feiern ließ sich auch in dicker Winterjacke, mit Schal und wärmender Mütze prächtig. Statt zum Bier griff da mancher lieber zum Glühwein, um sich aufzuwärmen.

Höhepunkt des großen Finales: eine fulminante Feuershow mit Abbrennen eines verspäteten, etwas anderen Osterfeuers als Überraschung. Während die DJs kurz nach Mitternacht die Regler runterschraubten, die Live-Musik allmählich verstummte und die Gastronomen die Zapfhähne hochstellten, begann auf der Freifläche hinter der Partymeile Bahnhofsallee ein faszinierendes Feuerspektakel.

Wie Matthias Czech vom Verein „Onkel Willi & Söhne“ verriet, konnte für die spektakuläre Show das Trainerteam des Lünscher Mitmachzirkus Clowns & Company verpflichtet werden. Mit Pfeil und Bogen setzten die Feuerkünstler das große „Osterfeuer“ mit Riesen-Stierkopf in Brand. Wer danach noch Lust zum Weiterfeiern hatte, zog weiter in die örtlichen Kneipen oder zum Alternativen Jugendzentrum Bergchemie (AJZ), wo das Roots Plague Soundsystem mit einer After-Show-Party das Partyvergnügen verlängerte.

In der Tat toppte die dritte Auflage des Kultfestivals die beiden Vorgängerveranstaltungen noch einmal mit einem vielfachen „Mehr“. Vor allem auf die Live-Musik, die aus jeder Ecke des Festivalgeländes zu hören war, und ein noch größeres Angebot an Speisen und Getränken traf das „Mehr“ an Programm und Abwechslung zu. Durch die Breakdance-Battle für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Stadt, die bereits am frühen Nachmittag begann, und die Feuershow nach Mitternacht dehnte sich das Zeitfenster der Riesen-Party auch zeitlich um mehrere Stunden aus.