"Walk the Line" ein voller Erfolg

Lüdenscheid - Konnte man am Samstagabend gegen 19 Uhr noch einigermaßen bequem durch die Pavillons an der Bahnhofsallee bummeln, so ging kurz nach 20 Uhr nichts mehr. „Willis Söhne“ wurden vom Ansturm der Partygäste förmlich überrannt.

Offenbar hatten die Organisatoren mit der Idee, an einem Samstagabend im Februar in den aufgehübschten Pavillons verschiedene Musik und dazu passende Getränke anzubieten, voll ins Schwarze getroffen. Hunderte bummelten bei eisigem Wind die „Line“ hinauf und hinunter, versuchten, einen Platz in den Pavillons zu ergattern, trafen sich mit Freunden oder fanden neue.

Das Publikum war ebenso bunt gemischt wie das musikalische Angebot. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab’s Wurst vom Schwenkgrill oder die eine oder andere Bulette, bevor man sich wieder ins Getümmel stürzte. Reggae, Techno und Schlager hörte man auch vor den Türen.