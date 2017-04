"Walk the Line 3/3": Gelungenes Festival-Finale

Friedlich, fröhlich und ausgelassen feierten Tausende mit dem Verein "Onkel Willi & Söhne" das große "Walk the Line"-Finale. Jung und Alt war mit von der Partie.

Lüdenscheid - Zum Abschluss ein Feuerspektakel voller Zauber und Poesie, viel Live-Musik und kulinarische „Bonbons“: Alle Register zog der Verein „Onkel Willi & Söhne“, um die dritte und definitiv letzte Auflage des Kunst- und Musikfestivals „Walk the Line“ am Samstag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Trotz Kälte und dicken Regenwolken, aus denen es am Nachmittag ein wenig tröpfelte, strömten die Lüdenscheider erneut in Massen zur abgesperrten Bahnhofsallee, die sich zum dritten Mal in eine pulsierende Partymeile verwandelte.

Warm eingepackt, trotzten die Bergstädter der ungemütlichen, wenig frühlingshaften Witterung. Besonders der eisige Wind war mehr als unangenehm. Zur Erleichterung von Veranstaltern und Besuchern blieb es jedoch trocken und klarte zum Abend hin sogar auf.

+ Den krönendem Abschluss des Festivals bildete eine spektakuläre Feuershow, für die der Verein "Onkel Willi & Söhne" den Lünscher Mitmachzirkus Clowns & Company gewinnen konnte. © Jakob Salzmann

Gleichsam zum Warmwerden boten die Pavillons – durch Künstlerhand außen wie innen in optische Hingucker verwandelt – schon am Nachmittag einer spannenden Breakdance-Battle für Kinder und Jugendliche eine imposante Kulisse. 22 junge Breakdancer aus Lüdenscheid, Bochum, Essen, Gladbeck und Gelsenkirchen stellten sich vor großer Publikumskulisse dem Juryurteil. Den Sieg trug Joel Kuhlmann aus Gladbeck davon.

Zusätzlich zur Musikvielfalt in den Pavillons, wo jeder nach seiner Fasson von Schlager bis Heavy Metal in stylischem Ambiente glücklich werden konnte, bot die Drittauflage des Festivals jede Menge Live-Musik auf der Straße und in den umliegenden Geschäften.