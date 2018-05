Schätztag im Hotel Dresel

Lüdenscheid - Im Hotel Dresel in Rummenohl findet am Donnerstag der nächste Schätztag für Antiquitäten statt. Als Experten vor Ort sind einmal mehr der Brügger Antiquitätenhändler Detlev Kümmel sowie Kult-Händler Walter „80-Euro-Waldi“ Lehnertz aus der Eifel.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr bietet das Hotel Dresel allen Besuchern die Möglichkeit, den alten Goldschmuck vom Opa, das staubige Geschirr oder das hässliche Bild aus dem Keller begutachten zu lassen. Die Experten bitten darum, dass sich die Raritäten und Schätzchen auf ein Mitbringsel pro Person beschränken.

Wie bereits bei den vergangenen Schätztagen in Brügge erwarten Lehnertz und Kümmel pro Expertise einen Betrag von mindestens einem Euro. „Gerne auch mehr“, sagt Kümmel, der einen Teil des Geldes an die Aktion „Glücksbringer“ unserer Zeitung spendet. Der andere Teil geht an den Hagener „Suppenkasper“, den Mittagstisch des Hagener Kinderschutzzentrums.

Dresel-Besitzerin Marita Isken hatte seinerzeit die Schätztage in der Galerie Kümmel, bei denen die Expertisen gegen ein kleines Entgelt für einen guten Zweck abgegeben wurden, aus der Nachbarschaft beobachtet, war begeistert und beteiligte sich am Ende mit einer großzügigen Spende bei der Übergabe des Geldes an unserer „Glücksbringer“. Zum Dank versprachen Lehnertz und Kümmel, den nächsten Schätztag im Hotel in Rummenohl zu veranstalten.

Da Waldi Lehnertz auch bekannt ist als „Eifel Waldi“ – er ist seit 2013 Händler bei „Bares Für Rares“, der ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter, und besitzt in der einen 800 Quadratmeter großen Antiquitäten- und Trödelladen in der Eifel – landen beim Schätztag eigens hergestellte Eifler Wildschwein-Burger auf dem Teller.

Erwartet werden, so die Schätz-Experten, mehrere hundert Gäste, sind doch die „Bares für Rares“-Tage beliebt. Die mitgebrachten Objekte sollten auf jeden Fall antik sein und im Original mitgebracht werden. Fotos nutzen den Experten nichts. Jeder Besucher bekommt eine Nummer und kann sich im Restaurant oder in den Außenanlagen aufhalten, bis seine Expertise an der Reihe ist. Der Eintritt ist kostenfrei, für Kinderspaß ist gesorgt.