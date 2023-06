Waldbrand in Lüdenscheid: Feuerwehr-Einsatz bis in die Nacht

Von: Simon Stock

Die Feuerwehr in Lüdenscheid bekämpfte einen Waldbrand unterhalb der Firma Insta. © Marcel Merkert

Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid am späten Montagabend: Im Bereich Grebbecke wurde ein Waldbrand gemeldet. Der Einsatz dauert bis in die Nacht.

Lüdenscheid - Feuerwehr-Einsatz in Lüdenscheid am späten Montagabend (19. Juni): Im Bereich Grebbecke brannten an einem Hang unterhalb der Firma Insta etwa 100 Quadratmeter Wald. Der aufsteigende Rauch aus dem unwegsamen Gelände war gegen 21.10 Uhr deutlich zu sehen.

Waldbrand in Lüdenscheid: Feuerwehr im Einsatz

Der Löschzug der Hauptwache sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Rahmede waren schnell vor Ort. Der Löschzug Stadtmitte wurde früh nachgefordert. Die Einsatzkräfte legten Schlauchleitungen vom Waldweg den Hang hinauf und bekämpften dort das Feuer von mehreren Seiten. Auch eine Drohne kam zum Einsatz, die weiteren Aufschluss über das Ausmaß des Brandes bringen sollte.

Am Montagabend, 19. Juni, kam es in Lüdenscheid zu einem Waldbrand. © Marcel Merkert

Gegen 22.20 Uhr war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. „Die Löschmaßnahmen zeigen Wirkung“, hieß es aus der Leitsstelle. Allerdings flackerten weiterhin Glutnester auf. Die Feuerwehr rechnete mit einem Einsatz bis in die Nachtstunden. Das THW, das zwischenzeitlich zur Ausleuchtung gerufen wurde, konnte wieder umkehren. Das DRK versorgte die Feuerwehr mit Getränken.

Die Hitze und die Trockenheit der vergangenen Tage und Wochen bescherten der Feuerwehr ein arbeitsreiches Wochenende. Am späten Samstagabend brannte der Wald in Iserlohn-Lössel. (mit Informationen von Marcel Merkert)