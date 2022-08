Waldbrand in Lüdenscheid: Hubschrauber im Einsatz - B54 und weitere Straßen gesperrt

Von: Bettina Görlitzer, Stefan Herholz

Waldbrand in Lüdenscheid: Feuerwehrleute aus mehreren Städten sind aktuell im Einsatz. Etliche Straßen, darunter die B54, sind gesperrt. Ein Hubschrauber hilft aus der Luft.

Update von 19 Uhr: Endlich sind genügend Einsatzfahrzeuge mit Wasser am Brandort im Wald eingetroffen. Aus Brügge ist die Drehleiter mit am Einsatzort, außerdem bekommt die Lüdenscheider Feuerwehr weitere Unterstützung aus den Nachbarkommunen. Alarmiert wurden unter anderem die Feuerwehr aus Halver sowie zur Unterstützung bei der Löschwasserversorgung die sogenannte überörtliche Wasserführung aus Menden, Hemer und Neuenrade. Auch die Kreisbrandmeister sind inzwischen in die Einsatzleitung involviert.

Der Wind steht derzeit auch günstig, sodass die Flammen nicht auf einen benachbarten, vertrockneten Fichtenhain übergreifen zu drohen. Die Polizei unterstützt die Feuerwehr mit einem Hubschrauber. Die Hummel erkundet das Brandgeschehen aus der Luft. Außerdem wurden Drohnen aus Nachrodt angefordert.

Außerdem hat die Polizei sowohl die Volmestraße zwischen den Einmündungen Oedenthaler Straße und Lösenbacher Landstraße sowie die komplette Oedenthaler Straße gesperrt.

Auch die Oedenthaler Straße ist gesperrt. © Cornelius Popovici

Das DRK aus Lüdenscheid und Halver rückt an, um die Einsatzkräfte zu versorgen.

Waldbrand in Lüdenscheid: Stadtalarm ausgelöst, B54 ist gesperrt

[Erstmeldung] Lüdenscheid - Gegen 16.30 Uhr wurde am Sonntag (14. August) in Lüdenscheid erneut ein Waldbrand gemeldet und für die Lüdenscheider Feuerwehr Stadtalarm ausgelöst. Nachdem bereits am Freitagabend in Lüdenscheid ein Waldstück gebrannt hatte, ist nun nach ersten Erkenntnissen ein Waldgebiet in der Nähe der Ortslage Nöllenhammer an der Volmestraße (B54) zwischen Brügge und Schalksmühle in Brand geraten.

Vermutlich von der Bundesstraße aus hat sich Feuer auf dem abgeholzten, ehemaligen Fichtenhang in Richtung Oedenthal und Othlinghausen ausgebreitet. Dabei steht der Wind so ungünstig, dass er den Brand den Hang hinauf in Richtung Wald getrieben hat. Dort hat das Feuer bereits auf die Bäume übergegriffen.

Im Waldgebiet zwischen der Volmestraße und dem Oedenthal brennt es. © Cornelius Popovici

Eine Holzhütte, die an dieser Stelle oben am Hang steht, hat die Feuerwehr kontrolliert. Dort ist kein Mensch zu Schaden gekommen.

Die Lüdenscheider Feuerwehr greift derzeit das Feuer von allen Seiten an, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Auch in Schalksmühle und Halver wurde inzwischen Alarm ausgelöst. Allerdings scheint die Wasserversorgung problematisch, sodass sich die Wehrkräfte an einigen Stellen zurückziehen muss.

Im Waldgebiet warten die Einsatzkräfte dringend auf Löschwassernachschub.jpg © Cedric Nougrigat

Die Versorgung der Einsatzkräfte im Wald mit dem Tankwagen über das Oedenthal funktioniert nicht, weil die Anfahrt zur Einsatzstelle zu steil ist. Stattdessen soll der Nachschub über Othlinghausen organisiert werden. Die Anfahrt ist allerdings hier nicht farblich ausgeschildert.

Zwei Bauern fahren mit ihren Traktoren den Tankfahrzeugen entgegen, damit sie den Einsatzort oben im Waldgebiet finden. Oben im Wald warten derweil die Einsatzkräfte dringend auf Wassernachschub - und müssen sich weiter von den Flammen zurückziehen.

Inzwischen ist zwar ein weiteres Fahrzeug vor Ort eingetroffen. Die Wasserreserven werden aber voraussichtlich trotzdem nicht ausreichen. Ein Hubschrauber ist vor Ort eingetroffen.

Waldbrand in Lüdenscheid: Sperrung auf A45-Umleitung

Die Polizei hat die Bundesstraße B54, die eine wichtige Umleitungsstrecke der A45-Sperrung ist, im Bereich des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr voll gesperrt.

